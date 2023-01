Les soldes chez Xiaomi, ce sont des produits encore plus à petits prix que d’habitude

Xiaomi est habitué à casser les prix tout au long de l'année, mais c'est encore plus le cas pendant les soldes d'hiver. Dans cette sélection, vous trouverez les meilleurs produits du constructeur chinois aux meilleurs prix.

S’il y a bien une marque à laquelle vous devez être attentive pendant les soldes d’hiver 2023, c’est bien Xiaomi. Le constructeur chinois regorge de produits Tech avec un excellent rapport qualité-prix dans son catalogue. Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette liste des meilleures offres, selon la rédaction de Frandroid.

Les meilleures offres Xiaomi durant les soldes

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Même si la marque de référence reste Dyson dans ce secteur, d’autres constructeurs s’essayent aux balais aspirateurs sans fil. C’est le cas de Xiaomi, qui en plus de ses aspirateurs robotisés, présente aussi des balais aspirateurs comme son Mi Vacuum Cleaner Light. Il ne s’agit pas du plus performant de son catalogue, mais a le mérite d’être polyvalent, très léger, et de proposer une aspiration suffisante pour se débarrasser des saletés chez vous.

Pourquoi choisir cet aspirateur balai Xiaomi ?

Un format pratique et léger

Une aspiration efficace pour éliminer les poussières au sol

Une autonomie suffisante pour le prix

Proposé à 129,99 euros, l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light ne coûte plus que 79,99 euros sur Rue du Commerce.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro

Si votre réseau Wi-Fi ne couvre pas la totalité de votre maison, pour régler ce problème, il existe des routeurs Wi-Fi peu coûteux suffisant pour améliorer la couverture Wi-Fi dans certaines pièces. Le Mi Wi-Fi Range Extender Pro de Xiaomi en est le parfait exemple, ce boîtier apportera une connexion stable pour moins de 10 euros.

Le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, c’est quoi ?

Un répéteur compact et discret

Qui renforce et étend votre signal Wi-Fi

Avec un débit maximal allant jusqu’à 300 Mb/s

Et qui prend en charge jusqu’à 16 appareils connectés simultanément

De base à 19,99 euros, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro profite des soldes pour s’afficher à seulement 9,99 euros chez Electro Depot.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Présent sur un bon nombre de domaines, la firme chinoise possède un catalogue bien fourni du côté des caméras de surveillance. Une de ses références, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, est une solution efficace pour surveiller les alentours de votre domicile sans demander une grande somme. Elle devient encore plus accessible à l’occasion des soldes.

Quels sont les avantages de cette caméra Xiaomi ?

Son format compat et discret

Enregistre des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

Détecte les mouvements, même de nuit

Affichée à 59,99 euros sur le site officiel, la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro se négocie en ce moment à 45,99 euros sur le site Cdiscount.

Xiaomi Mi TV Stick 4K

Xiaomi dispose divers types de dongle. Celui en promotion sur Fnac pour les soldes d’hiver a la particularité de livrer des contenus en 4K. C’est donc à travers une clé HDMI que la magie s’opère : celui de rendre intelligent votre téléviseur. Vous profiterez également d’Android TV avec ce modèle. De plus, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est 30 euros moins cher.

Qu’attendre du Xiaomi Mi TV Stick 4K ?

Android TV intégré nativement

Des contenus 4K

Compatible Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick 4K est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Fnac.

Xiaomi Mi Smart Speaker

L’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker est équipée d’une commande vocale avec l’intégration de l’assistant Google. Elle permet le contrôle des appareils intelligents (TV, Mi TV Stick, etc.) et notamment d’écouter la musique sur différentes plateformes (Spotify, Deezer, YouTube Music, Google Play Music ou Pandora). La prise en charge du DTS est de la partie. Elle dispose d’un écran tactile.

Quels sont les points forts du Xiaomi Mi Smart Speaker ?

Une enceinte imposante, mais un look minimaliste

Une bonne puissance sonore, et la prise en charge du format DTS

Avec Google Assistant intégré

De base à 59,99 euros, l’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker s’affiche désormais à 34,99 euros sur le site du constructeur.

Xiaomi Redmi Pad

La Xiaomi Redmi Pad est une tablette tactile avec un écran de 10.61 pouces rafraîchi à 90 Hz, elle s’équipe d’un SoC Mediatek Helio G99 couplé jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Deux capteurs photos de 8 mégapixels chacun, l’un à l’arrière et l’autre à l’avant seront de la partie. Elle a une batterie de 8 000 mAh compatible charge rapide de 18 W.

La Xiaomi Redmi Pad en quelques mots

Un look soigné et une bonne prise en main

Idéal pour regarder du contenu avec son écran 2K à 90 Hz

Une tablette endurante pour tenir plusieurs jours

Au lieu de 279 euros habituellement, la Xiaomi Redmi Pad est actuellement disponible en promotion à seulement 198 euros via un vendeur tiers sur le site fnac.com.

Xiaomi Poco F4

Le Xiaomi Poco F4 se positionne comme un milieu de gamme avec des caractéristiques comparables à un modèle premium : écran de 6.67 pouces rafraîchi à 120 Hz animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 870, le tout couplé jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’arrière, on trouvera 3 capteurs photos : un grand-angle de 64 mégapixels (avec stabilisation optique), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide (67 W).

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco F4

Un écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 870

Une bonne autonomie couplée à de la charge rapide

Au lieu de 399 euros habituellement, le prix du Xiaomi Poco F4 (6+128 Go) est actuellement abaissé à 379 euros sur le site mi.com, mais il diminue encore plus avec le code promo POCO70. Vous pouvez alors obtenir ce smartphone à seulement 309 euros.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !