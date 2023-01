Soldes d’hiver 2023 : voici les meilleures offres du lundi 30 janvier (smartphones, TV, PC…)

Les soldes ne sont pas encore finies, c'est donc encore le bon moment pour économiser sur vos achats d'hiver. Ne manquez pas cette occasion de profiter des meilleures offres disponibles lors de la troisième démarque, où les réductions sont encore plus importantes qu'auparavant.

Les soldes d’hiver ont démarré depuis le 11 janvier dernier en France, et se termineront le 7 février prochain. Cette semaine, les marchands qui participent à l’événement mettent en ligne leurs nouvelles offres pour la troisième démarque. On retrouve de nombreux produits déstockés et des remises supplémentaires sur les offres de la première démarque encore disponibles. Voici notre sélection des meilleures offres Tech les plus intéressantes.

Les nouvelles offres de la troisième démarque des soldes d’hiver 2023

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres encore disponibles de la troisième démarque des soldes d’hiver 2023

Amazon Prime Student à -50 %

Vous êtes étudiant et utilisez régulièrement Amazon Prime alors pourquoi ne pas directement passer par l’abonnement Amazon Prime Student ? Cet abonnement dédié aux étudiants offre les mêmes avantages que le Prime régulier, mais offre aussi quelques avantages en plus. Il est surtout bien plus avantageux économiquement et encore plus en ce moment.

L’abonnement à Amazon Prime Student est habituellement de 69,90 euros par an. Avec cette offre, l’abonnement est désormais à 34,95 euros par an avec 90 jours d’essai, soit 3 mois offerts. Vous pouvez annuler l’abonnement à tout moment. Notez qu’il faut pouvoir justifier votre statut d’étudiant auprès d’Amazon pour avoir droit à cet abonnement.

Dyson AM10

Dyson profite des soldes d’hiver pour promouvoir la dernière génération de la série d’humidificateurs AM. La gamme en est actuellement à sa dixième mouture et pour marquer le coup, le constructeur y a intégré des améliorations la rendant plus que jamais performante. Sur le site de la marque, le Dyson AM10 est soldé à -50 %.

Au lieu de 499 euros au lancement, mais maintenant affiché à un prix barré de 349 euros, le Dyson AM10 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Dyson.

Samsung Galaxy S21 FE

D’après les rumeurs, la gamme FE de Samsung était amenée à disparaître, mais cela ne semblerait plus d’être d’actualité. Le Galaxy S21 FE pourrait donc être remplacé, mais à l’heure actuelle, il est le fier représentant de la gamme. Et, si son prix était un frein, les soldes le rendent plus intéressant avec cette réduction de 260 euros sur son prix initial.

Sortie au prix de 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement en promotion à 499 euros sur le site de Boulanger.

HP Pavillon 14 Plus

Avec un nombre important de références, la gamme Pavillon d’HP arrive à séduire avec sa fiche technique polyvalente. La version Plus va plus en loin en s’équipant d’une dalle Oled pour offrir une belle qualité d’image. Le modèle Pavillon Plus 14 (eh0000sf) en profite, et se dote même d’un processeur Intel de dernière génération. Il a donc de sérieux atouts, et bénéficie actuellement de plus de 20 % de remise durant les soldes.

Avec un prix barré à 1 099 euros, le PC portable HP Pavillon Plus 14 (eh0000sf) s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : il est en promotion à 849 euros sur le site d’Amazon.

SSD Samsung 980 Pro

Tous les SSD ne conviennent pas à la PS5. Parmi ceux qui ont toute leur place dans les entrailles de cette console next-gen, on compte le Samsung 980 Pro, qui propose des débits élevés et qui intègre même un contrôleur thermique pour limiter la surchauffe. Actuellement, sa version de 1 To voit son prix baisser de moitié, ce qui le rend encore plus recommandable.

Initialement affiché à 220 euros, le SSD Samsung 980 Pro de 1 To est désormais proposé à 114 euros sur Amazon.

Pour l’utiliser avec une PS5, nous vous recommandons de l’associer à un dissipateur thermique comme celui-ci. De plus, vous pouvez mettre à jour son firmware depuis un PC avec Samsung Magician avant de l’installer dans votre PS5 pour garantir de meilleures performances.

Samsung Galaxy Book 2

La Gamme Galaxy Book 2 de Samsung est la première gamme de PC récente de Samsung à passer nos frontières. Le géant coréen reprend, avec cette référence, une formule qui a fait ses preuves : des composants performants à tous les étages. C’est le cas du Samsung Galaxy Book 2 avec ses caractéristiques solides. Darty vous le propose 300 euros de moins.

Au lieu de 1 149 euros habituellement, le Samsung Galaxy Book 2 est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Darty avec 100 euros d’ODR.

Paramount+ gratuit pour 30 jours

Depuis quelques semaines, un nouvel acteur s’est introduit dans le monde des services de vidéo à la demande : Paramount+. Ce dernier peut compter sur ses milliers de contenus : films, séries et documentaires pour tous les publics et une accessibilité certaines puisque compatible avec la quasi totalité des supports. Si vous hésitiez à sauter le pas, c’est sans doute le bon moment puisque Paramount+ est aujourd’hui accessible pour tous les nouveaux abonnés avec 30 jours d’essai au lieu de 7 habituellement.

En ce moment, au lieu des 7 jours d’essai, Paramount+ est accessible pour les nouveaux abonnés avec 30 jours gratuits, le tout grâce au code promo MATCH. Il est d’ailleurs possible de résilier à tout moment et de conserver ses 30 jours gratuits malgré tout.

GoPro Hero11 Black Mini

Sorti en 2022, la Hero 11 Black Mini est l’une des dernières Action Cam proposée par la marque GoPro. Elle vient proposer un format plus compact que la Hero 11 Black, tout en conservant les mêmes caractéristiques techniques et avec quelques concessions au passage. Elle a l’avantage d’être moins onéreuse, et se trouve même à moins de 250 euros grâce à cette offre spéciale pendant les soldes.

Initialement à 499 euros, la caméra GoPro Hero 11 Black Mini est actuellement remisée à 249 euros avec l’abonnement GoPro durant un an sur le site officiel.

Lenovo Tab M10 Gen 3

Si vous êtes à la recherche d’une tablette sur laquelle toute la famille peut profiter, la Lenovo Tab M10 Gen 3 mérite votre attention. Ce modèle dispose d’une configuration capable de satisfaire les besoins de chacun. Pour les soldes d’hiver, Darty vous offre près de 30% de réduction sur ce modèle accompagné d’une coque de protection.

Au lieu de 249 euros habituellement, la Lenovo Tab M10 Gen 3 + une conque de protection est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Darty.

Samsung Galaxy M13

Quand on a un budget restreint, il est parfois difficile de choisir le bon smartphone, qui doit à la fois être peu cher, mais proposer une fiche technique correcte. S’il n’est pas parfait, notamment au niveau de ses performances, le Samsung Galaxy M13 peut tout de même convenir à celles et ceux qui recherchent un appareil simple et suffisamment efficace pour les tâches du quotidien. Son principal atout ? Son prix, qui diminue de 40 euros à l’occasion des soldes d’hiver.

Auparavant affiché à 199 euros, le Samsung Galaxy M13 4G est désormais vendu à 159 euros sur Cdiscount.

Lenovo IdeaPad 5 (15ALC05)

La gamme IdeaPad de Lenovo représente de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. Par exemple, le IdeaPad 5 (15ALC05) se montre très efficace en intégrant une puce AMD Ryzen 7 et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 500 euros sur son prix habituel durant les soldes d’hiver.

Vendu habituellement à 999,99 euros, Cdiscount profite des soldes pour afficher le PC portable Lenovo IdeaPad 5 (15ALC05) à 549,99 euros, mais en appliquant le code 50TOPINFO dans le panier, il tombe à 499,99 euros seulement.

TCL 58P631

Sur le marché des téléviseurs, TCL a su se faire une place parmi les meilleurs constructeurs. Pour s’imposer sur le marché, ce dernier propose des téléviseurs abordables sans pour autant négliger la fiche technique. Le modèle 58P631 profite d’une définition 4K et des meilleures normes vidéos du moment, avec un prix encore plus contenu aujourd’hui grâce à cette réduction de 173 euros.

De base à 549 euros, le téléviseur TCL 58P631 est actuellement en promotion à 376 euros sur le site d’Electro Dépôt.

Forfait 5G : 130 Go pour 12,99€/mois

Lorsque l’heure est venue de changer son forfait mobile, il est souvent judicieux d’aller voir du côté de ce que font les opérateurs virtuels. Et, si la 5G peut vous paraître encore un peu inaccessible, Cdiscount fait partie des opérateurs n’ayant pas peur de baisser les prix, surtout en ce début d’année. Il vient d’ailleurs de dévoiler un forfait mobile 5G de 130 Go à un tarif jamais vu, qui n’augmente même pas au bout d’un an.

Actuellement, le forfait mobile 5G 130 Go de Cdiscount mobile est disponible à 12,99 euros par mois. Un prix qui ne bouge pas, même après la première année.

OnePlus Nord CE 5G

Avec sa gamme Nord, le constructeur OnePlus signe un retour aux sources très apprécié par les utilisateurs. On retrouve bien là la philosophie de la marque qui propose un smartphone équilibré avec de bonnes performances le tout à un prix contenu. Le modèle CE en est le parfait exemple, il s’agit d’une version allégée du Nord qui reste très intéressante surtout avec près de 25 % de réduction.

Affiché à 329 euros sur le site du constructeur, le OnePlus Nord CE 5G revient à seulement 229 euros à la Fnac.

Forfait 5G

Si les forfaits 5G peuvent vous paraître encore un peu chers, Bouygues Télécom fait partie des opérateurs n’ayant pas peur de baisser les prix en ce début d’année. Il vient d’ailleurs de dévoiler un forfait mobile 5G à un tarif agressif, qui n’augmente même pas au bout d’un an.

Actuellement, le forfait mobile 5G 130 Go de Bouygues Télécom est disponible à 15,99 euros par mois. Un prix qui ne bouge pas, même après la première année.

Répeteur Wi-Fi Xiaomi

Le petit boîtier Wi-Fi pas cher de Xiaomi ne va pas vous faire beaucoup mieux capter le réseau Wi-Fi si vous recevez d’ores et déjà un signal dans la pièce souhaitée. À vrai dire, les performances du Mi Wi-Fi Range Extender Pro sont assez modestes. En revanche, c’est clairement une solution à prendre en compte s’il y a une ou plusieurs pièces de votre domicile qui sont complètement coupées de toute connectivité. Il n’apportera pas la meilleure connexion du monde pour seulement 10 euros, mais il en apportera une, et c’est mieux que rien.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros chez Electro Dépôt.

Oppo Find X5 Pro

Lancé début 2022, l’Oppo Find X5 Pro se place comme l’une des sorties incontournables de 2022 faisant ainsi face à des acteurs bien installés sur le marché comme Google et son Pixel 7. Ce smartphone premium est complet et performant, et en ce moment à disponible avec 400 euros de moins que son tarif habituel grâce aux soldes.

Habituellement, l’Oppo Find X5 Pro avec sa configuration 12+256 Go est vendu à 1 299 euros. Un tarif élevé qui chute aujourd’hui chez Boulanger à 899 euros.

S22 Ultra

Malgré les informations incessantes concernant la prochaine itération du smartphone premium de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste une référence incontournable. Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. En ce moment, il est à moins de 1 000 euros pour le début des soldes d’hiver.

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Apple MacBook Pro 13 M2

Même si Apple vient de présenter son nouveau MacBook Pro M2 pro, le MacBook Pro M2 reste un excellent produit avec notamment un excellent rapport qualité/prix qui rempliera l’écrassante majorité des usages sous macOS.

Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 d’Apple est en ce moment en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac.

iPhone SE 2020

Le premier iPhone SE sorti en 2016 est toujours mis à jour par Apple à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il est vrai que la firme de Cupertino est un exemple dans le domaine, bien loin devant les appareils Android. Donc, si vous achetez un ancien smartphone de la marque à la Pomme, vous le garderez très longtemps fonctionnel, ce pourquoi nous n’hésitons pas aujourd’hui à vous recommander le modèle 2020 de la gamme, d’autant plus qu’il est actuellement 130 euros moins cher qu’à son lancement.

Au lieu de 529 euros à son lancement, l’iPhone SE 2020 avec 128 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 399 euros sur Cdiscount. On le trouve au même prix en coloris rouge.

Dyson V15 Detect

Dyson a su se faire une place clé sur le marché des aspirateurs balais, il est presque seul sur ce secteur. Et, pour conserver son statut de leader, la marque continue d’innover sur ses produits. C’est le cas du modèle V15 Detect, qui intègre un laser afin de détecter et éliminer les poussières sur son passage. Une façon intelligente de rendre plus visibles les saletés que l’on peut manquer. Cette référence est assez onéreuse, mais la firme britannique abaisse son prix grâce à cette réduction de 200 euros sur son prix initial.

Vendu au prix de 699 euros, le balai aspirateur sans fil V15 Detect de Dyson profite des soldes pour baisser son prix à 499 euros sur le site d’Ubaldi. On le trouve aussi à 549 euros sur le site du constructeur.

Caméra PS5

Pour celles et ceux qui ont la PlayStation 5, vous serez peut-être ravis d’apprendre que la caméra Sony HD pour PS5 est actuellement en promotion pour les soldes d’hiver. Très utile pour les streameurs et streameuses, vous pourrez alors ajouter des vidéos et même rogner l’arrière-plan ou le supprimer avec un fond vert.

Au lieu d’un prix barré de 51,99 euros, la Caméra Sony HD pour PS5 est ce jour en promotion à 30 euros chez Boulanger.

Citroën City

Forcément plus connu pour ses voitures, Citroën a pourtant connu un passé glorieux dans le monde du vélo et s’est naturellement lancé dans le marché des VAE l’année dernière, avec notamment le bien nommé « City ». C’est un vélo à assistance électrique pensé pour la ville qui ne réinvente pas la roue, mais qui a de quoi séduire l’habitué de la marque voulant se lancer dans le vélo. Même si ce modèle est fabriqué en Chine, la qualité tricolore a un prix, et on le retrouve habituellement à plus de 1 000 euros Heureusement, une promotion de 200 euros est actuellement pratiquée pendant les soldes d’hiver.

Initialement affiché à 1 090 euros, le vélo électrique City de Citroën est actuellement disponible à 899 euros chez Boulanger.

Withings Steel HR

Withings ne manque pas d’idées ingénieuses pour séduire avec ses modèles. Pour les amateurs de montres classiques, mais qui ne sont pas contre les progrès technologiques, la firme française propose la Withings Steel HR. Cette montre connectée hybride a surtout des arguments de poids. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 100 euros sur ce modèle.

Au lieu de 199 euros habituellement, la Withings Steel HR Sport est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Boulanger.

LG Gram

Les ordinateurs LG Gram sont réputés pour leur qualité de fabrication raffinée avec leur design épuré, sans sacrifier les performances. Le LG Gram 16 est idéal pour optimiser votre productivité, grâce à son format compact et son efficacité avec son processeur Intel Core i7 de 12e génération. En ce moment, il coûte 500 euros de moins durant les soldes.

Au lieu d’un prix barré à 1 229,99 euros, l’ordinateur portable LG Gram (16Z90Q-G.AD78F) est remisé à 25 % et coûte désormais 1 499 euros chez Boulanger.

Quand se déroulent les soldes ?

Les soldes d’hiver 2023 se dérouleront du mercredi 11 janvier dès 8 heures du matin jusqu’au mardi 7 février à minuit. Les démarques interviendront chaque semaine jusqu’à la fin de l’événement. Il y a donc 4 démarques pendant ses 4 semaines de promotion.

Faites les soldes avec Frandroid

