Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra : quatre coloris se montrent avant l’heure

Moins d'un mois avant leur sortie, quatre coloris des Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra sont dans la nature. La mode est définitivement aux tons pastel.

En matière de couleurs chez Samsung, il y a deux catégories bien distinctes. Les couleurs classiques, que vous trouverez chez n’importe quel revendeur, et les couleurs « signatures » disponibles uniquement si vous l’achetez sur le site de Samsung. Ce 6 janvier 2022, grâce au site FM Korea, nous pouvons poser les yeux sur quatre coloris des probables futurs Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra.

Nous aurions donc un coloris blanc, un rose, un vert et un noir. Lequel est signature, lequel ne l’est pas ? C’est assez simple, si c’est sobre de chez sobre comme le blanc et le noir, il s’agit de coloris classiques, s’il y a un peu de couleurs, comme le rose et le vert, vous êtes sur un coloris signature. On remarque au passage que le temps des coloris flashy est bien passé et que la pastel s’impose chez beaucoup de constructeurs.

Des rendus probablement imparfaits

Attention toutefois, ces rendus ne seraient pas parfaitement exacts. Le leaker Ice Universe signale qu’il y a quelques imperfections ici ou là : les cercles des capteurs photo seraient légèrement plus larges, le S23 Ultra n’aurait pas de capteur laser infrarouge, les bordures seraient plus rondes et les antennes ne seraient pas au même endroit.

Cela permet au moins de se faire une idée de la couleur de la coque, mais ne vous faites pas une idée complète du téléphone sur la base de ces images. Pour cela, il faudra attendre leur présentation officielle prévue pour rappel le 1er février 2022.

Au passage, si vous avez vu passer la présentation de Samsung au CES 2023 sur ses écrans de plus de 2000 cd/m², sachez qu’il est probable que les Galaxy S23 Ultra et Galaxy S23 n’en tirent pas profit. À la place, toute la gamme s’harmoniserait sur 1750 cd/m².

