Samsung Galaxy S23 : une date présumée pour l’annonce Galaxy Unpacked

Ice Universe livre une date pour la conférence d'annonce des Samsung Galaxy S23. C'est de plus en plus tôt.

Que faites-vous début février ? Si vous êtes fan de nouvelles technologies, il est temps de réserver un créneau pour regarder la conférence d’annonce des futurs Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra de Samsung. Cette année, le constructeur sud-coréen semble vouloir frapper un grand coup.

Une date pour les Galaxy S23

Les Galaxy S22 étaient en demi-teinte, notamment chez nous en raison du processeur Exynos défaillant, mais les Galaxy S23 devraient corriger le tir en adoptant une version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2 partout dans le monde. Bonne nouvelle ! On devrait donc découvrir en début d’année 2023 des fleurons dignes de ce nom. Mais quand ?

Selon le leaker Ice Universe, la date du Galaxy Unpacked est déjà fixée et elle tomberait au tout début du mois de février. Le 1er février très exactement.

February 1 — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

Dans la foulée, OnLeaks a également corroboré l’information d’un simple GIF en réponse disant « C’est vrai ».

Pour rappel, les Galaxy S22 avaient été présentés le 9 février dernier. Samsung se montre donc de plus en plus précoce chaque année et bien décidé à damer le pion à tous ses concurrents qui doivent alors se montrer à la hauteur pour mériter ne serait-ce qu’une place de challenger. Avec Oppo et son Find X6 Pro en embuscade, le début d’année 2023 s’annonce d’ores et déjà très intéressant pour celles et ceux qui cherchent un smartphone ultra premium.

