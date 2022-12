Le Galaxy S23 Ultra ferait un choix étonnant pour son capteur selfie

Samsung s'apprêterait à faire un choix osé pour la caméra selfie de son Galaxy S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra ne devrait pas bouleverser la formule du Galaxy S22 Ultra. Du moins à quelques détails près, comme nous l’apprend Galaxy Club.

En effet, si le design du téléphone devrait rester inchangé, le capteur caché derrière le poinçon central qui percera son écran devrait proposer une définition moins élevée qu’auparavant. Si le S22 Ultra actuel monte à 40 mégapixels en façade, le S22 Ultra pourrait repasser à 12 mégapixels.

Comment interpréter ce choix

Si Samsung a fait ce choix, on peut être sûr qu’il ne s’agit pas d’une volonté de faire des économies. La gamme Ultra est censée être le summum de ce que propose le constructeur sur des smartphones non pliants. On peut donc supposer la chose suivante : le capteur devrait offrir une meilleure qualité d’image.

Comme nous l’écrivons souvent dans nos colonnes, le nombre de mégapixels n’a rien de décisif dans la qualité photo sur smartphone, qui repose aujourd’hui beaucoup plus sur la puissance des algorithmes. En règle générale, quand un constructeur coupe le nombre de mégapixels, c’est pour intégrer un capteur plus qualitatif ou plus grand. On peut donc supposer que c’est la logique que pourrait suivre Samsung ici.

Pour le reste de la configuration photo, rappelons les forces en présence : le Galaxy S23 Ultra devrait inaugurer l’arrivée des capteurs 200 mégapixels chez Samsung avec son capteur principal. Le reste de la configuration devrait être plus sobre en matière de définition, avec un ultra grand angle et deux téléobjectifs (10 mégapixels chacun pour X3 et X10).

