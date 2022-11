Ça se précise, l’Oppo Find X6 Pro frapperait très fort en photo

Une nouvelle fuite à propos de l'Oppo Find X6 Pro révèle que le prochain haut de gamme de la marque aurait droit à trois capteurs de 50 Mpx au dos. De quoi aller concurrencer le futur Galaxy S23 Ultra de Samsung sur ce terrain.

Si quelques rumeurs avaient déjà révélé quelques détails à propos des caméras de l’Oppo Find X6 Pro, notamment sur son capteur photo principal qui serait un Sony IMX989, d’autres viennent les compléter. Le leaker Yogesh Brar a révélé sur Twitter quelques détails à propos du prochain haut de gamme d’Oppo.

Le Snapdragon 8 Gen 2 serait de la partie

L’Oppo Find X6 Pro embarquerait le SoC Snapdragon 8 Gen 2, prochaine puce réservée aux smartphones haut de gamme et qui devrait être présentée au mois de décembre par Qualcomm. Cette puce équiperait d’ailleurs plusieurs smartphones attendus, comme le Vivo X90 Pro, le Xiaomi 13 Pro ou encore le OnePlus 11.

OPPO Find X6 Pro – 6.7" 2K LTPO E6

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12GB RAM

– 128/256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (zoom)

– Front Cam: 32MP

– Android 13, ColorOS

– 5,000mAh battery, 100W

– 50W wireless

– MariSiliiconX 2

– Hasselblad Tuning — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 4, 2022

Plusieurs versions seraient disponibles et proposeraient 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Il est fort probable que le Find X6 Pro sorte nativement sous Android 13 avec l’interface ColorOS 13.

L’écran serait une dalle de 6,7 pouces produite par Samsung avec une définition QHD+ et un affichage Oled. Ce smartphone Oppo serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui pourrait être rechargée à 100 W maximum et à 50 W en charge sans fil.

Trois capteurs de 50 Mpx au dos et une nouvelle puce dédiée au traitement photo

Les informations sur les capteurs de Yogesh Brar semblent corroborer les fuites précédentes. On aurait droit à un capteur principal Sony IMX989 de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx ainsi qu’un zoom optique de 50 Mpx (sans que l’on connaisse le facteur de grossissement). Quant au capteur selfie, il aurait une définition de 32 Mpx.

Quatre capteurs qui seraient épaulés par une puce MariSilicon X2 dédiée au traitement photo et aux algorithmes de la caméra. Ce serait là une successeuse de MariSilicon X qu’on trouve dans le Find X5 Pro, mais aussi dans le Reno 8 Pro. Par ailleurs, le partenariat avec Hasselblad serait renouvelé sur ce modèle pour la photo sur smartphone.

Dans le même temps, le leaker Yogesh Brar a révélé de nouvelles informations sur la partie photo du Samsung Galaxy S23 Ultra.

