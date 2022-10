Le Vivo X90 aurait une charge très rapide et une puce pas encore annoncée

Si plusieurs fuites avaient déjà révélé des informations sur le Vivo X90 Pro, on n'en savait jusque là pas beaucoup sur le Vivo X90, sa version « vanilla ». Selon une rumeur, il aurait une charge rapide de 120 W et le SoC Dimensity 9200 de MediaTek, pas encore annoncé.

Attendue pour le mois de décembre en Chine, la série des Vivo X90 apparaît dans les rumeurs. Ce lundi, on en apprend davantage sur le X90 de base grâce à Digital Chat Station, informateur chinois qui a révélé quelques détails sur le réseau social chinois Weibo.

Une charge rapide de 120 W et un SoC Dimensity 9200

Selon les informations du chat, le prochain smartphone de Vivo aurait une charge rapide de 120 W, qui pourrait alimenter une batterie à deux cellules, de 4 700 mAh. L’écran aurait une définition 1,5K avec en largeur une définition de 1220p.

Aussi, on apprend que ce smartphone serait équipé d’un SoC Dimensity 9200 de MediaTek ; une puce qui n’a pas encore été annoncée par le constructeur. GSMArena, qui a relayé cette fuite, précise aussi qu’une autre rumeur révèle que ce SoC serait 26 % plus puissant que son prédécesseur.

La marque pourrait aussi signer une montée en gamme en apportant une caractéristique jusque-là réservée à ses modèles « Pro » : une certification IP garantissant sa résistance à l’eau à et la poussière.

Ce que l’on sait de la série des Vivo X90

Pour un autre informateur chinois, le Vivo X90 Pro serait équipé du prochain SoC de Qualcomm qui n’a lui non plus pas été présenté, le Snapdragon 8 Gen 2. Le capteur principal de cette version Pro aurait serait de type 1 pouce et on trouverait un capteur avec un zoom optique. Cette révélation indiquait aussi une charge rapide de 100 W, ce qui paraît contredire Digital Chat Station, puisque la version Pro aurait une puissance de recharge inférieure à la version de base.

Si la série des X90 n’a pas encore été présentée, cela n’empêche pas la marque de montrer des clichés réalisés avec ces futurs smartphones, avec des résultats vraiment prometteurs, d’autant plus que nous avions été assez impressionnés par le Vivo X80 Pro quelques mois plus tôt. On ne sait néanmoins pas si les Vivo X90 sortiront en France, si cela avait été le cas pour les X80, cela ne l’était pas pour les X70.

