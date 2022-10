Vivo X90 Pro : voici les photos somptueuses prises avec son capteur un pouce

Le Vivo X90 Pro et le Vivo X90 n'ont pas encore été montrés par la marque chinoise. Pour l'heure, elle se contente de montrer les clichés réalisés avec l'appareil. Ça promet !

Vivo nous avait pas mal enthousiasmé avec son X80 Pro et on attend donc impatiemment des nouvelles des futurs X90. Et justement, Vivo et Zeiss, son partenaire en optique, ont organisé un petit teasing pour mettre en avant les qualités de cette future série de smartphones premium. Si l’on n’a pas encore pu voir le design ou même un semblant de fiche technique, Vivo a au moins confirmer la présence d’un capteur de type un pouce, l’Isocell GNV, tout en nous montrant quelques photos pour attester de sa qualité en la matière.

On commence avec des clichés du capteur principal dans des situations peu compliquées, même si certains clichés feront un peu appel à l’HDR.

Honnêtement, il n’y pas grand-chose à retirer de ces clichés. Ils parviennent à obtenir un rendu naturel. Restons évidemment prudents, il s’agit de photos communiquées par la marque, il est normal qu’elles soient « parfaites ».

D’ailleurs, dans le lot, on peut remarquer quelques clichés un peu étranges. Lorsqu’il s’agit de prendre en phot de l’eau en mouvement, l’algorithme offre un rendu assez peu détaillé. On aurait presque l’impression de voir des graphismes d’un jeu vidéo époque PS3.

Belle cohérence colorimétrique

Les Vivo X90 bénéficieront d’une nouvelle technologie appelée Ultra-clear image quality engine. Il s’agit d’un « algorithme de super-résolution qui utilise un modèle virtuel de l’objectif pour récupérer environ 35 % des informations perdues en raison des imperfections optiques ». On n’est pas loin du zoom super res des Pixel 7, mais ici, la correction algorithmique va s’intéresser à tous les clichés, dans le but d’améliorer la qualité d’image générale. Ici, on peut voir la différence entre l’ultra-grand angle (optique), le capteur principal (optique) et deux niveaux de zoom en X2 et X3.5 (on ignore si l’un des deux est un zoom numérique).

Pour les clichés en mode nuit, l’ISO maximum a été portée à 102 400. Selon Vivo cela permettra de capturer une photo en pleine nuit sans même avoir recours à une longue exposition ou un support. À voir si cela n’ajoute pas beaucoup de bruit à la photo, car la montée en ISO est normalement synonyme de cela. Vous pouvez voir le résultat ci-dessous dans cette comparaison entre un Vivo X90 à gauche et un modèle concurrent non nommé (dommage) à droite.

Sous le capot, on retrouvera également un nouvel ISP, probablement le successeur du V1 présent dans les X80 Pro. Il devrait se montrer particulièrement utile en vidéo, puisqu’il pourra profiter d’une SRAM intégrée et ainsi diminuer la latence de traitement ainsi que la consommation de l’appareil.

À ce stade, nous ne connaissons pas encore la date de sortie ou d’annonce des X90. Rappelons par ailleurs que les Vivo X70 n’étaient pas sortis en France.

