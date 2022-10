Xiaomi 13 Pro : une généreuse fuite s’attarde sur toute sa fiche technique

Le leaker Yogesh Brar pense avoir mis la main sur la fiche technique complète du Xiaomi 13 Pro, que l’on attend logiquement dans le courant du mois de décembre. Au menu : beaucoup de puissance et un capteur de 1 pouce déjà croisé ailleurs.

Fin septembre, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro avaient pointé le bout de leur nez au travers d’une certification 3C, dans laquelle était apparue une charge rapide de 120 W. Cette fois-ci, c’est au tour du leaker Yogesh Brar d’en rajouter une couche via un message Twitter listant l’ensemble des caractéristiques techniques de la version Pro.

Pour rappel, les Xiaomi 12 et 12 Pro ont été officialisés fin décembre 2021. Si le calendrier commercial de la marque chinoise n’a pas évolué d’une année à une autre, la sortie de leurs successeurs devrait logiquement intervenir dans le courant du mois de décembre 2022. D’ici là, les indiscrétions devraient se multiplier.

Du solide sur le papier

Le Xiaomi 13 Pro, donc, pourrait partager plusieurs éléments techniques avec son prédécesseur. Dans l’idée, seraient encore de la partie un écran OLED de 6,7 pouces et d’une définition WQHD+, une caméra frontale de 32 mégapixels, une charge de 120 W, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif x2 de 50 mégapixels.

Xiaomi 13 Pro – 6.7" E6 2K LTPO

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12GB RAM

– 128/256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Tele)

– Front Cam: 32MP

– Android 13, MIUI 14*

– 4,800mAh battery, 120W fast charging

– Surge C2, P2 chip

– Leica color science — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 31, 2022

Quelques améliorations notables devraient aussi s’inviter à la fête. À commencer par un capteur principal de 1 pouce – le Sony IMX989, 50 mégapixels –, codéveloppé avec le fabricant Sony pour la somme de 15 millions de dollars, explique Android Authority. Ce capteur interviendrait sur la captation de la lumière, la mise au point et la plage dynamique.

Pour autant, ce ne serait pas la première fois que l’on croiserait ce matériel photographique : chez le constructeur, le Xiaomi 12S Ultra en a eu la primeur lors de son introduction en juillet 2022. Plus globalement, les capteurs de 1 pouce sont de plus en plus courants sur le marché, après les Sony Xperia Pro-I, Sharp Aquos R6, Sharp Aquos R7 et Leica Leitz Phone 1.

Leica de nouveau partenaire

Les autres nouveautés se concentreraient au niveau du processeur – un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 –, de l’interface logicielle MIUI 14 ou encore d’une batterie de 4800 mAh contre 4600 mAh sur la génération précédente. Il faudra aussi compter sur le partenariat avec Leica, spécialiste de la photo.

Cet accord devrait déboucher sur de nouveaux filtres dédiés, un travail sur la colorimétrie ainsi que des revêtements antireflet sur les lentilles, comme ce fut le cas sur le Xiaomi 12S Ultra.

