Snapdragon 8 Gen 2 : on sait quand le prochain fleuron Qualcomm sera dévoilé

Qualcomm prépare la présentation de son Snapdragon 8 Gen 2, seulement quelques mois après le lancement du 8+ Gen 1.

La sortie du nouveau fleuron de Qualcomm se fera plus tôt cette année, comme nous pouvions le supposer. Seulement quelques mois après le lancement du Snapdragon 8+ Gen 1, Qualcomm devrait dévoiler la deuxième génération de puce haut de gamme : le Snapdragon 8 Gen 2.

Lancement prévu le 15 novembre

Qualcomm a en effet officialisé sa conférence Snapdragon Summit pour le 14 novembre. C’est lors de ce grand événement annule que la firme a l’habitude de dévoiler son nouveau SoC pour smartphone haut de gamme qui équipera tous les fleurons de nos marques préférées. La conférence aura une nouvelle fois lieu à Hawaï, à mi-chemin entre l’Asie et l’Amérique du Nord, pour inviter tout le gratin de la presse spécialisée et les acteurs du secteur.

Évidemment, Qualcomm ne va pas se contenter de la présentation du Snapdragon 8 Gen 2 lors de cet événement. La firme a désormais l’habitude de toucher à de nombreux domaines de la tech. En 2021, elle avait notamment présenté une puce et une console portable ainsi que des technologies autour de l’audio et des appareils connectés. Cette année, le PC pourrait de nouveau être la star de l’événement, on sait que Qualcomm aimerait damer le pion d’Apple en la matière.

C’est décidément une fin d’année très chargée qui s’annonce pour la micro-informatique. Hormis le Snapdragon Summit, on attend le lancement des puces Intel Raptor Lake (13e génération), AMD Zen 4 (Ryzen 7000), Apple M2 Pro et M2 Max, sans oublier les GPU AMD Radeon RX 7000 et les Nvidia GeForce RTX 4000.

