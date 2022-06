Snapdragon 8 Gen 2 : une sortie plus tôt que prévue peut être envisagée

Qualcomm commence à s'organiser pour nous parler du nouveau Snapdragon 8 Gen 2... mais laisse fuiter en chemin un indice qui nous renseigne sur le créneau de lancement potentiel de son futur SoC. Et surprise : ce ne serait pas en décembre.

Vous vous attendiez à une annonce en décembre, créneau habituel du Snapdragon Tech Summit ? Ce serait normal, après tout, c’est le calendrier habituel de Qualcomm. Toutefois, cette année, la firme pourrait bien nous surprendre. Si l’on en croit un visuel en fuite sur son site officiel (retiré depuis), la firme prendrait de vitesse son propre planning en lançant son nouveau Snapdragon 8 Gen 2 dès la mi-novembre… en lieu et place de la première semaine de décembre comme c’est la coutume depuis des années.

La capture d’écran relayée par GSMArena fixe en effet les dates du prochain Snapdragon Summit entre les 14 et 17 novembre prochains. « La cinquième édition du Snapdragon Tech Summit arrive bientôt, restez à l’écoute pour plus d’information », peut-on également y lire. Pas de détails supplémentaires à ce stade, donc, mais une nouvelle puce ARM qui pourrait bien être prête plus tôt que prévu.

Le Snapdragon 8 Gen 2 sur certains smartphones dès la fin 2022 ?

Si cette information mérite pour l’instant d’être prise avec des pincettes, il ne serait pas invraisemblable que Qualcomm cherche à tenir son Snapdragon Tech Summit dès novembre si son Snapdragon 8 Gen 2 est bel et bien prêt avec quelques semaines d’avance. Cela permettrait par ailleurs à certains fabricants de lancer des smartphones équipés de la nouvelle puce de Qualcomm dès la fin d’année 2022 ou le tout début 2023. Parmi eux, Xiaomi et Motorola seraient dans les starting-blocks.

Quoi qu’il en soit, le Snapdragon 8 Gen 2 n’arrivera pas avant au moins 5 mois sur le marché, et, à l’heure actuelle, cette nouvelle mouture reste encore assez mystérieuse. Il semble toutefois que Qualcomm y inaugurera une nouvelle répartition des cœurs, selon un schéma « 1+2+2+3 », au lieu du « 1+3+4 » utilisé ces dernières années. Selon certaines rumeurs, nous devrions donc pouvoir compter sur un cœur Cortex X2, deux cœurs Cortex A720, deux cœurs Cortex A710 et trois cœurs A510. Affaire à suivre.

