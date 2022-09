Xiaomi 13 et 13 Pro : MIUI 14, charge 120 W… la sortie des fleurons approche

Les Xiaomi 13 viennent de passer la certification 3C, ce qui permet de penser que son lancement ne devrait plus trop tarder. On apprend au passage des détails sur les deux téléphones.

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler des Xiaomi 13 qu’ils en seraient déjà au stade de la certification, signe en principe que leur annonce ne devrait plus trop tarder. C’est ce qu’avance Xiaomiui, site spécialisé dans l’actualité du géant chinois.

D’après leurs informations, il y aurait dans un premier temps deux Xiaomi 13, le modèle de base et un Xiaomi 13 Pro, qui seraient suivis plus tard d’un Xiaomi 13 Ultra. Rappelons que l’année dernière, la mention Ultra a été réservée à la gamme S avec le Xiaomi 12S Ultra.

Charge rapide et MIUI 14

Le Xiaomi 13 Pro, portant le nom de code « nuwa », a passé la certification 3C le 25 septembre 2022. On y apprend que l’appareil devrait être équipé d’une charge 120W, qu’on espère bien sûr fournie dans la boîte.

La certification sous-entend clairement que le lancement est proche, mais l’est-il tant que ça ? L’année dernière, les Xiaomi 12 et 12 Pro ont été présentés à la toute fin du mois de décembre. On pourrait donc tabler sur un lancement avancé cette année. Rappelons qu’il s’agirait d’un lancement chinois dans un premier temps, et qu’il faudrait attendre sans doute plusieurs mois avant de mettre la main sur les téléphones en Europe. L’année précédente, nous avions dû attendre jusqu’en mars.

Signe que le lancement approche, le Xiaomi 13 Pro serait apparu en photo.

L’image nous apprend au passage que l’appareil pourrait tourner sous une nouvelle version de MIUI, MIUI 14, basé sur Android 13.

Les Xiaomi 13 pourraient être équipés de la prochaine puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 ainsi que 12 Go de RAM.

