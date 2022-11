Samsung Galaxy S23 Ultra : il n’y aurait pas d’immenses surprises au niveau de la photo

Le leaker Yogesh Brar croit connaître la configuration photo du Samsung Galaxy S23 Ultra. D’une génération à une autre, il ne chamboulerait pas la donne sur ce critère-là.

Maintenant que tous les nouveaux flagships 2022 des principaux constructeurs ont été officialisés et mis sur le marché, les yeux sont rivés vers l’année 2023 et les prochains smartphones premium à venir. Forcément, le premier constructeur au monde, Samsung, est tout particulièrement scruté.

On sait que le géant coréen profite du mois de janvier et février pour annoncer puis lancer sa nouvelle gamme Galaxy S. Les fuites au sujet des Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra ont été multiples lors derniers mois, à tel point que l’on peut aujourd’hui deviner les contours de leur fiche technique.

Tout sur le capteur principal

Parmi les dernières indiscrétions croisées, citons celle du leaker Yogesh Brar. L’intéressé a publié un message Twitter comportant la potentielle configuration photo du Galaxy S23 Ultra. Et, dans l’idée, les différences d’une génération à l’autre seraient pour le moins minimes.

So 200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW) On the S23 Ultra should be fun? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2022

Cette fuite vient tout d’abord corroborer d’autres rumeurs selon lesquelles un capteur de 200 mégapixels serait de la partie. Surtout, ce capteur serait un Isocell HP2 de nouvelle génération qui pourrait se placer au-dessus du reste de la mêlée. Pour le reste, Samsung ferait preuve d’un certain conservatisme.

Cela renforce les informations de Galaxy Club, qui mise sur le même zoom optique x10 de 10 mégapixels. En revanche, nous manquions d’éléments complémentaires à propos des deux autres capteurs. Yogesh Brar en apporte.

Beaucoup de similitudes

Selon lui, le Galaxy S23 Ultra se contenterait des mêmes équipements photographiques que son prédécesseur, à savoir un téléobjectif x3 et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Est-ce pour autant dramatique ? Pas forcément, puisque le S22 Ultra apportait entière satisfaction sur ce domaine-là. Pourquoi changer une équipe qui gagne, me diriez-vous ?

Les améliorations techniques devraient donc majoritairement se concentrer sur le capteur principal, qui tentera de faire la différence par rapport à l’an passé. Cela permettra d’optimiser les performances photographiques tout en essayant de maintenir le prix du téléphone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.