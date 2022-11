Le Samsung Galaxy S23 maximiserait son autonomie avec quelques astuces

On en sait un peu plus sur le Galaxy S23 et comment Samsung compte proposer une meilleure autonomie sur ses fleurons.

L’autonomie reste aujourd’hui un critère très important à l’achat d’un smartphone avec la qualité de l’appareil photo. Pour augmenter l’autonomie, il n’y a pas 30 solutions, il faut soit augmenter la capacité de la batterie, soit réduire la consommation de l’appareil. Samsung compterait jouer sur les deux tableaux pour les Galaxy S23.

Tout d’abord pour réduire la consommation, Ice Universe nous informe sur Twitter que les Galaxy S23 intégreraient un profil de performance « Light ». Il s’agit d’une option qui permet de réduire les performances de l’appareil pour réduire sa consommation. Samsung indique qu’il s’agit de « mettre la priorité sur l’autonomie plutôt que le refroidissement et la vitesse ».

The Samsung Galaxy S23 series will get a "Light (Low Power) mode," which can moderately reduce performance while greatly reducing power consumption without affecting refresh rates. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1

— Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2022