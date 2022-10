Samsung Galaxy S23 : il pourrait légèrement corriger le plus gros défaut du S22

Selon le leaker Digital Chat Station, le Samsung Galaxy S23 devrait avoir droit à une capacité de batterie légèrement rehaussée. Ce qui laisse présager une autonomie un poil meilleure, après un Galaxy S22 catastrophique en la matière.

Attendus pour le début de l’année 2023, les Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra vont progressivement devenir le centre de l’attention médiatique. Les leakers s’en donnent d’ailleurs à cœur joie, eux qui multiplient les fuites depuis déjà plusieurs mois déjà. La dernière en date concerne justement le plus petit des trois modèles.

Digital Chat Station — via Weibo — pense en effet connaître la capacité de la batterie du prochain Galaxy S23. Pour rappel, celle du Galaxy S22 tutoyait les 3700 mAh. Ce qui était bien trop peu pour satisfaire les utilisateurs et utilisatrices gourmands dans leurs usages. Nous le pointions du doigt dans notre retour d’expérience longue durée.

Petite hausse

Conscient que le Galaxy S22 n’a pas apporté satisfaction sur ce critère, Samsung souhaiterait donc muscler son jeu : c’est pourquoi le Galaxy S23 pourrait embarquer un accumulateur de 3900 mAh, soit un gain de 200 mAh d’une génération à une autre. Cela va-t-il révolutionner son autonomie pour autant ? Le doute est permis.

Il n’empêche, chaque amélioration, aussi petite soit-elle, est à accueillir les bras ouverts. Surtout, ce léger gain pourrait s’imbriquer dans une optimisation plus globale du téléphone. Il y a en effet de fortes chances à ce que les futurs Galaxy S23 européens embarquent une puce Qualcomm sous leur capot – la Snapdragon 8 Gen 2 en l’occurrence.

Des mensurations en hausse ?

Mis bout à bout, ces changements plus ou moins mineurs ont potentiellement les épaules pour booster l’autonomie du téléphone. Dans un autre registre, et en cas de batterie plus grosse avérée, le Galaxy S23 pourrait aussi prendre un peu d’embonpoint. On le sait, la batterie est le composant le plus imposant dans un téléphone.

On pourrait donc s’attendre à un Galaxy S23 un tout petit plus épais et plus lourd, sans que cela ne bouleverse pour autant la prise en main du smartphone. Selon d’autres indiscrétions, le Galaxy S23 Plus devrait lui aussi gagner 200 mAh – de 4700 à 4900 mAh –, lorsque la version Ultra se la jouerait conservatrice en gardant sa batterie de 5000 mAh.

