Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus : découvrez le design des nouveaux fleurons Samsung

Comme à l’accoutumée, le leaker Onleaks nous offre des rendus 3D du prochain fleuron de Samsung quelques mois en avance. Voici les images des Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus.

Si vous avez l’habitude de suivre l’actualité tech depuis plusieurs années, vous savez que tout cela est désormais réglé comme du papier à musique. Plusieurs mois avant le lancement d’un smartphone aussi important que les Galaxy S23 de Samsung, Onleaks peut mettre la main sur les plans d’usine du smartphone et faire réaliser un rendu 3D des futurs smartphones.

Sans confirmation officielle de Samsung, il faut garder en tête que l’on est toujours dans le domaine du doute et de la rumeur, mais la fiabilité d’Onleaks s’est vérifiée à de mainte reprise depuis de nombreuses années maintenant. Il est donc légitime d’estimer que l’on découvre bien ici les futures Galaxy S23.

Des changements en douceur

Ce serait mentir que d’annoncer que 2023 sera l’année de la révolution pour Samsung ou du grand chamboulement du design. Les images que l’on découvre dévoilent un smartphone quasi inchangé avec les Galaxy S22 de cette année.

Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Onleaks Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Onleaks Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Onleaks

Parmi les changements que l’on note, il y a surtout le bloc photo à l’arrière qui fait disparaitre « l’ilot » commun de la génération précédente au profit d’objectifs individuellement marqués. Samsung reprend donc le design du bloc photo du Galaxy S22 Ultra.

Pour le reste on garde l’écran bord à bord plat à l’avant, une simple bulle pour le capteur frontal et des bords arrondis. 2023 ne sera pas l’année de la caméra sous l’écran pour les modèles S23 et S23 Plus. Les dimensions évolueraient à peine : toujours 7,6 mm d’épaisseur, et une taille un poil plus imposant de 157,7 x 76,1 mm contre 157,4 x 75,8 pour le S22 Plus.

Le design du Samsung Galaxy S23

Même son de cloche pour les premières images du Galaxy S23 de Samsung. Les dimensions de ce modèle devraient être de 146,3 x 70,8 x 7,6 mm.

Samsung Galaxy S23 // Source : Onleaks Samsung Galaxy S23 // Source : Onleaks Samsung Galaxy S23 // Source : Onleaks Samsung Galaxy S23 // Source : Onleaks

Impossible de se faire une idée plus précise de la fiche technique des deux smartphones pour le moment. On s’attend toutefois à l’utilisation d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 grâce à un accord signé avec Qualcomm.

Le Galaxy S23 est attendu pour le début de l’année 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.