Samsung Galaxy S23 Plus : une bonne nouvelle se profile

D’après les informations de Galaxy Club, le Samsung Galaxy S23 Plus pourrait légèrement gagner en capacité de batterie. Ce qui augure, dans l’idée, une petite amélioration d’une autonomie déjà convaincante sur la génération précédente.

Traditionnellement attendue au début de chaque année, la nouvelle génération de Samsung Galaxy S va progressivement occuper une place médiatique de plus en plus importante au fil des prochains mois. Plus leur date de présentation approchera, plus les fuites devraient être nombreuses.

Hausse de la capacité

À ce petit jeu des indiscrétions, le média néerlandais Galaxy Club y a pris goût un peu plus tôt que les autres et pense connaître les capacités de batterie des futurs Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Pour rappel, voici celles des Galaxy S22 Plus et S22 Ultra :

Galaxy S22 Plus : 4500 mAh ;

Galaxy S22 Ultra : 5000 mAh.

Selon Galaxy Club, la version « Plus » – connue sous le numéro de SM-S916 – devrait avoir droit à un accumulateur de 4700 mAh, soit dans l’idée, une hausse de 200 mAh. Alors certes, cela ne va pas révolutionner l’autonomie, mais en la couplant à la probable puce Snapdragon 8 Gen 2, l’ensemble pourrait être grandement amélioré.

Car on le sait, il n’y a pas que la batterie qui joue sur l’endurance d’un téléphone. Le processeur, l’optimisation logicielle et l’accumulateur sont trois éléments à prendre en compte. Par exemple, les derniers iPhone n’ont pas la réputation d’embarquer les plus grosses batteries, mais l’optimisation globale d’Apple est telle que leur autonomie est excellente.

Quid du Galaxy S22 ?

Toujours est-il que le Galaxy S22 Plus nous avait relativement convaincus sur ce critère-là : dans l’idée, son successeur pourrait donc encore plus muscler son jeu, ce qui est toujours bon à prendre. Galaxy Club mise par ailleurs sur la même batterie de 5000 mAh attribuée au Galaxy S23 Ultra, sans changement, donc, d’une année à une autre.

Notre curiosité est néanmoins piquée quant à la future batterie du Galaxy S23. Car l’autonomie du Galaxy S22 était clairement l’élément le plus décevant du smartphone, comme nous l’avons constaté dans notre retour d’expérience longue durée. On a donc hâte de découvrir quel sort lui a réservé Samsung.

