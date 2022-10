7 mois avec le Samsung Galaxy S22 : je t’aime, moi non plus

Le Samsung Galaxy S22 a été mon compagnon du quotidien sept mois durant. Sept mois d’amour passionnel, mais sept mois aussi de frustrations agaçantes. Voici mon retour détaillé.

En février 2022, Samsung a dégainé une nouvelle armada de smartphones haut de gamme, que sont les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Trois smartphones au format différent – si ce n’est opposé avec l’Ultra et son inspiration de la gamme Note –, et aux forces parfois diverses malgré leur appartenance à la même famille.

À l’époque, j’avais attribué la note de 8/10 au Galaxy S22, assurant que la succession était justement assurée. Plusieurs aspects du téléphone m’avaient tout particulièrement séduit, de son design à sa prise en main en passant par l’écran, l’interface logicielle et la polyvalence photographique.

D’autres m’avaient laissé sur ma faim, à commencer par l’autonomie, la charge relativement lente ou encore la fluidité de certaines animations logicielles. Ensuite, je me suis lancé sur un « test longue durée » – ce qui correspond chez Frandroid à une utilisation sur plusieurs mois. Cela permet de vérifier tous les points relevés, voire d’en déceler de nouveaux, sur une période plus étendue.

Voici donc ici mon retour d’expérience après sept mois passés avec le Galaxy S22. Un amour de smartphone, que j’ai aussi appris à détester.

Un design et une prise en main au summum

« Le Galaxy S22 est un petit bijou en main : compact, léger et aux finitions splendides, il en devient irrésistible ». Il va s’en dire que mon cœur a été conquis au moment de découvrir et d’apprivoiser le Galaxy S22 en février dernier. Tant et si bien qu’une note de 10/10 lui avait été attribuée sur la partie design.

Sept mois plus tard, je ne regrette aucunement cette notation. En termes de prise en main, il a été l’un de mes plus beaux compagnons au cours de ces dernières années. Son petit format est très pratique pour l’utiliser à une main ou le ranger dans une petite poche, sans avoir peur de le faire tomber en montant des marches ou à vélo – que je pratique beaucoup.

Son poids de 167 grammes est également un point fort non négligeable. Le téléphone se fait presque oublier lorsque rangé dans votre pantalon, et surtout, il ne provoque pas de gêne si vous l’utilisez plusieurs dizaines de minutes sur votre canapé ou allongé dans votre lit.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Les avis extérieurs au sujet de son look ont par ailleurs été unanimes : le Galaxy S22 n’est pas simplement beau, il est magnifique. L’effet visuel qu’il me procurait au début de notre idylle n’a pas flanché un instant au fil des mois. C’est un téléphone que je dévore encore des yeux, sans la moindre lassitude.

Encore faut-il en prendre soin correctement. J’écrivais lors de mon premier test que le S22 « se suffit à lui-même, et ne mériterait presque pas de coque pour admirer toute sa splendeur ». Dans l’idée, pourquoi pas. Dans les faits, les chutes ont été nombreuses et l’arrière du smartphone n’a pas résisté aux quelques cascades.

Résultat des courses : même la protection Gorilla Glass Victus+ a cédé pour laisser place à un dos fragmenté. Les bords en aluminium ont quant à eux souffert avec le temps, alors que de nombreuses rayures sont apparues sur l’écran. Un conseil si vous tenez à votre S22 : protégez-le. Pour le reste, c’est selon moi un sans faute.

Des très belles photos, un x3 optique aux petits oignons

S’il y a bien un capteur avec lequel j’aime m’amuser sur les smartphones haut de gamme, c’est le capteur optique offrant un zoom x2, x3, x5 voire même x10 selon les modèles. Celui du Galaxy S22 est un téléobjectif x3 de 10 mégapixels ouvrant à f/2.4. C’est probablement ce capteur que j’ai le plus utilisé durant mon essai.

Pourquoi ? Car c’est avec un capteur que je considère avoir pris les plus belles photos, que ce soit des paysages, de la nourriture ou des portraits, avec ou sans effet bokeh. Ce x3 optique offre de très belles performances grâce à un très bon niveau de piqué conservé et des couleurs toujours aussi saturées, marque de fabrique de Samsung.

Les résultats n’en sont que d’autant plus beaux.

Le grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8), l’ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et le capteur selfie de 10 mégapixels n’ont pas à rougir et m’ont apporté entière satisfaction selon les situations dans lesquelles j’avais besoin d’eux. Pour les scènes comportant un coucher de soleil, il m’est arrivé de m’y reprendre à plusieurs reprises afin d’ajuster la mise au point et le niveau d’exposition, pour obtenir le résultat voulu.

Source : Grand-angle du Galaxy S22 Source : Selfie du Galaxy S22 Source : Grand-angle du Galaxy S22 Source : Ultra grand-angle du Galaxy S22 Source : Grand-angle du Galaxy S22 Source : Selfie du Galaxy S22 Source : Ultra grand-angle du Galaxy S22 Source : Ultra grand-angle du Galaxy S22 Source : Selfie du Galaxy S22

Conclusion : si vous cherchez de bonnes photos avec un téléphone qui se trouve parfois sous la barre des 700 euros sur certains sites e-commerce, vous avez là un excellent candidat, avec une polyvalence photographique et des images qui flatteront votre rétine. Bien qu’à ce petit jeu-là, le Pixel 6 Pro a clairement son mot à dire, mais à un prix un poil plus élitiste.

Logiciel et performances, du bon et du moins bon

La partie logicielle est assurée par One UI 4, à qui nous n’avons pas grand-chose à reprocher en matière de fonctionnalités, d’aspect pratique ou encore de look global. En revanche, la fluidité de certaines animations ou le passage d’une application à une autre manquaient parfois de fluidité, notamment lors d’une session multitâches.

Globalement, une pointe de déception me restera au travers de la gorge : sur un smartphone initialement vendu 800 euros, je m’attendais à une expérience 100 % fluide, même après sept mois d’utilisation. Ce n’est pas totalement le cas. Entendons-nous : la plupart du temps, l’ensemble restait limpide.

Là où le Galaxy S22 pêche, c’est au niveau du processeur. L’Exynos 2200 est une véritable épine dans le pied, tout particulièrement au niveau de la chauffe. En été, le téléphone a été à la limite de me brûler les doigts, lorsque je l’utilisais pour à la fois lire de la musique, regarder un trajet sur Google Maps et répondre à des amis.

D’une manière générale, le S22 se mettait à chauffer beaucoup trop rapidement pour des tâches parfois classiques effectuées en simultanée. Le SoC Exynos 2200 n’a pas vraiment sa place dans un écrin pareil : on espère de tout cœur que Samsung jettera son dévolu sur les processeurs Snapdragon pour la prochaine génération de Galaxy S.

N’étant pas un gamer mobile, je n’ai pas poussé la puce à son paroxysme lors d’une session Fortnite par exemple. Mais d’après notre test de février 2022, le Galaxy S22 était clairement à la traîne sur la partie graphique notamment.

Tout n’est pas à jeter à la poubelle non plus. Il est ici important de saluer le suivi logiciel de Samsung. Environ tous les mois, un correctif de sécurité était déployé sur mon téléphone, ce qui est somme toute rassurant. Fin septembre, je n’avais en revanche toujours pas reçu One UI 5 basé sur Android 13 en version stable, a contrario de certains téléphones Oppo.

Autonomie et recharge, c’est un grand non

Jusqu’ici, mon retour d’expérience au sujet du Galaxy S22 est relativement positif. Jusqu’à aborder l’autonomie et la recharge du téléphone, deux gros points noirs qui ont contribué à ternir ma vision des choses. Comme nous le disions dans notre test originel, ce modèle a enregistré l’un des pires scores Viser des dernières années.

Au quotidien, l’autonomie du S22 fut un véritable problème. Trop nombreuses ont été les fois où la barre d’énergie s’approchait dangereusement des 20 ou 15 %… alors que débutait à peine la soirée. C’est simple : il a fallu s’adapter et adopter de nouveaux réflexes en passant régulièrement par la case recharge en fin d’après-midi en cas de sortie le soir.

Les 10 % restants ont aussi tendance à se vider à la vitesse de la lumière en cas d’utilisation : il m’est arrivé de perdre 2 à 3 % de batterie en l’espace de 30 secondes top chrono. Bref, vous avez intérêt à avoir un chargeur à proximité pour rapidement le brancher dans ce genre de situation.

En parlant de charge justement, l’heure n’est pas à la fête : quelle tare, en 2022 et pour un smartphone aussi haut de gamme, d’être limité à une puissance de 25 W, lorsque la plupart des concurrents grimpent au moins à 33 W, si ce n’est 65 ou 120 W. Sans oublier le fait que Samsung ne fournit aucun chargeur compatible dans la boîte.

Mais même avec un bloc compatible, le temps passé à recharger son téléphone semble trop long. Un fait d’autant plus préjudiciable eu égard de l’autonomie famélique ici proposée par le S22. Si l’autonomie est faible, on s’attend au moins à recharger le téléphone en un rien de temps. Ce n’est clairement pas le cas.

Pour résumer : l’autonomie et la charge lente du Galaxy S22 sont ses deux principaux points faibles, qui pourraient en rebuter certains et certaines à la recherche de téléphones plus endurants. Vous n’imaginez pas à quel point l’Asus Zenfone 9 – l’un de ses concurrents – m’a apporté une belle et agréable bouffée d’oxygène sur ce critère-là.

Quel bilan après 7 mois d’utilisation ?

Le bilan global des sept mois passés avec le Galaxy S22 reste globalement positif, mais entaché par une autonomie handicapante au quotidien et une puissance de charge trop faible pour repartir à bloc en quelques minutes seulement. Ces deux points ont été particulièrement frustrants, si ce n’est agaçant à la longue.

Le Galaxy S22 pêche aussi au niveau de la chauffe, trop marquée à cause d’un processeur – l’Exynos 2200 – loin d’être à la hauteur de nos attentes. Heureusement, l’excellente prise en main, le design exquis, le magnifique écran, l’expérience logicielle équilibrée et la polyvalence photographique du téléphone nous rabibochent.

Le Samsung Galaxy S22, ce fut finalement une belle histoire d’amour avec ses hauts et ses bas. Une histoire d’amour qui restera gravée, mais qui, j’espère, sera encore plus belle avec son successeur : le Galaxy S23 attendu au début de l’année 2023.

