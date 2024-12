La mise à jour One UI 6.1.1 rend inutilisables certains Samsung Galaxy S22

Les utilisateurs de Samsung Galaxy S22 ont récemment fait face à une déconvenue : la dernière mise à jour One UI 6.1.1, déployée en septembre 2024, provoque des dysfonctionnements majeurs sur de nombreux appareils, les rendant parfois totalement inutilisables.

Le Samsung Galaxy S22 pour illustration // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Le problème se manifeste principalement sous deux formes : certains téléphones se retrouvent piégés dans une boucle de redémarrage infinie après la mise à jour One UI 6.1.1, tandis que d’autres subissent des freezes aléatoires et des crashs système. Cette situation n’est pas sans rappeler les déboires similaires survenus plus tôt cette année lors du déploiement de One UI 6.1, qui avait forcé Samsung à retirer puis republier la mise à jour quelques semaines plus tard.

« Mon téléphone fonctionnait parfaitement avant la mise à jour. Après l’installation, il a soudainement cessé de fonctionner. Maintenant, il est coincé dans une boucle de redémarrage, et dans les rares occasions où il atteint l’écran d’accueil, il plante et recommence à redémarrer en boucle », témoigne un utilisateur sur le forum communautaire européen de Samsung.

La solution proposée par Samsung est très onéreuse

Plus inquiétant encore, les solutions classiques comme le nettoyage du cache ou même la réinitialisation d’usine s’avèrent inefficaces. Les centres de service agréés Samsung suggèrent systématiquement un remplacement de la carte mère, une réparation coûteuse que la société refuse souvent de prendre en charge sous garantie, même pour des défauts mineurs préexistants.

Le problème semble toucher principalement les modèles équipés du processeur Exynos 2200, commercialisés en Asie et en Europe. Les versions américaines, dotées de la puce Snapdragon 8 Gen 1, semblent épargnées. Un utilisateur européen déplore : « Il est scandaleux qu’un téléphone à 1300£ tombe en panne après 23 mois, et que Samsung propose un devis de réparation de plus de 500 euros pour un appareil qui ne vaut plus que 400 euros neuf ».

Malgré l’ampleur apparente du problème, Samsung n’a pas encore reconnu officiellement ces dysfonctionnements ni proposé de solution. Les utilisateurs ayant déjà installé la mise à jour de septembre 2024 se retrouvent dans une impasse, les mises à jour ultérieures n’ayant pas encore résolu ces problèmes de redémarrage et de crashs aléatoires.