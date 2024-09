La mise à jour Samsung Galaxy One UI 6.1.1 arrive : quels sont les produits concernés et les nouveautés prévues

Samsung annonce le déploiement de sa nouvelle mise à jour One UI 6.1.1. On fait le point sur ce qui vous attend.

Votre Galaxy va bientôt gagner en intelligence. Samsung a profité du salon IFA pour dévoiler les détails de sa mise à jour One UI 6.1.1 (2,8 Go) basé sur Android 14.

Alors, première chose à savoir : cette mise à jour, elle ne va pas arriver en même temps pour tout le monde. Ceux qui ont les derniers modèles (je parle des Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6) vont être servis en premier. Pour les autres, va falloir être patient, mais ça devrait arriver dans les semaines qui viennent.

Maintenant, parlons peu, parlons bien : qu’est-ce qu’elle a dans le ventre, cette mise à jour ? Le gros morceau, c’est l’arrivée de nouvelles fonctions basées sur l’IA. On a par exemple « Sketch to Image« , une fonction qui transforme vos gribouillis en véritables œuvres d’art (enfin, on l’espère). Ou encore « Portrait Studio« , pour créer des avatars qui vous ressemblent. Vous l’aviez sans doute déjà vu dans notre test du Galaxy Z Fold 6.

La liste des modifications mentionne également quelques fonctionnalités déjà disponibles sur la série Galaxy S24 ou même avant, telles que le ralenti instantané, la fonctionnalité Image Clipper et la création d’autocollants/GIF.

Sécurité… du mois dernier

Mais attention, tout n’est pas rose au pays des Galaxy. Si Samsung met le paquet sur les fonctionnalités IA, il semble traîner un peu la patte côté sécurité. La mise à jour inclut bien des correctifs, mais certains datent du mois dernier. Et d’autres, pourtant critiques, sont aux abonnés absents.

Par exemple, deux mises à jour importantes de Qualcomm manquent à l’appel. Samsung nous dit qu’elles arriveront plus tard, quand elles seront « prêtes ». Mouais, pas très rassurant tout ça. Surtout quand on sait que des failles de sécurité, ça peut vite devenir la porte ouverte à toutes les fenêtres pour les petits malins qui voudraient fouiner dans nos données.