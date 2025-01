Samsung préparerait non pas deux ou trois, mais quatre smartphones pliables pour cette année

L’avenir est au téléphone pliable pour Samsung. Le géant sud-coréen aurait dans les tuyaux pour 2025 une collection de mobiles flexible plus importante que jamais.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Lancé en grande pompe en 2019 lors de l’officialisation du tout premier Galaxy Fold, le secteur des smartphones pliants chez Samsung reste anecdotique par rapport au marché des téléphones traditionnels. Cela n’empêche pas le constructeur sud-coréen d’insister cette année avec la probable sortie de 4 mobiles pliables.

Comme l’a relevé Android Auhority, plusieurs sources affirment avoir eu accès aux plans de Samsung pour 2025 sur ce secteur.

Samsung ne se mouille pas

En plus des traditionnels Z Fold et Z Flip que l’on attend désormais tous les ans, le fabricant s’apprêterait à dévoiler son fameux téléphone pliable en trois ainsi qu’un Z Flip FE. Une manière de couvrir un plus large panel de prix qu’avec ses offres habituelles.

Le concurrent du Mate XT sortirait à priori au troisième trimestre 2025, mais devrait, comme de précédentes rumeurs l’affirmaient, être tiré à très peu d’exemplaires. 200 000 unités en tout devraient voir le jour sur un an. Pour comparaison, Samsung plancherait sur 35 millions d’exemplaires sur sa gamme de Galaxy S25. Il est donc probable que ce mobile d’un nouveau genre chez Samsung ne soit commercialisé que dans quelques pays d’Asie afin de jauger de l’attrait du public pour un tel produit.

Le Huawei Mate XT // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

D’après un leaker réputé sur Twitter, le téléphone devrait mesurer quasiment 10 pouces entièrement dépliés. Une caractéristique également évoquée par le média coréen The Elec qui avance le même nombre d’unités de production. Le site affirme également que le mobile devrait mesurer quasiment 15 mm d’épaisseur une fois repliés. Le Mate XT de chez Huawei pointe à un peu moins de 13 mm sur la même mesure.

Un Flip FE en dessous de 1000 € ?

Le Z Flip FE, quant à lui, inaugurerait la gamme des mobiles pliables « abordables ». Il reprendrait au passage certaines caractéristiques du S24 FE, notamment son processeur, le Exynos 2400e. Si l’on en sait encore peu sur le mobile en lui-même, le détail qui sera scruté de plus près sera sans doute son prix.

Lancé autour de 1200 €, le Z Flip 6 « classique » reste très cher pour le commun des mortels. Si Samsung espère réellement démocratiser l’accès au smartphone pliable avec son Z Flip FE, ce dernier devra être vendu largement en dessous des 1000 €. Il pourra ainsi prouver que les mobiles pliables peuvent aussi faire concurrence sur les prix.