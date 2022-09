L’Oppo Find X6 Pro : toutes première fuites sur ses modules photo

L'Oppo Find X6 Pro et Find X6 commencent à pointer le bout de leur nez. Les deux pourraient partager globalement la même configuration photo avec quelques millions de pixels en plus pour la version Pro.

L’Oppo Find X5 Pro est sans doute l’un des meilleurs téléphones de 2022. Il va donc sans dire que l’évocation de l’Oppo Find X6 par le leaker Digital Chat Station (via GSM Arena) sonne très bien à nos oreilles.

La fuite se concentre surtout sur la configuration photo des futurs téléphones. L’Oppo Find X5 pourrait ainsi s’équiper de trois modules photo, deux 50 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) et un téléobjectif avec capteur de 32 mégapixels. L’Oppo Find X6 Pro quant à lui amènerait le téléobjectif jusqu’aux 50 mégapixels. Malheureusement, on ne connait pas encore son facteur de zoom. Pour rappel, l’Oppo Find X5 Pro avait pu en décevoir certains et certaines en optant seulement pour un X2.

Pour rappel, des fuites précédentes évoquaient les puces des téléphones. Le mieux armé du lot serait l’Oppo Find X6 Pro avec un Snapdragon 8 Gen 2. L’Oppo Find X5 pour sa part miserait sur l’excellent Snapdragon 8+ Gen 1.

Le OnePlus 11 fuit aussi

Ce n’est un secret pour personne, le destin de OnePlus est aujourd’hui de plus en plus lié à celui d’Oppo. La fusion entre les entités est de plus en plus évidente et le fait que leurs prochains téléphones fuitent en même temps pourrait renforcer cette impression.

En particulier, il s’agit du OnePlus 11. Ce futur téléphone intègrerait un triple module photo, en 50 mégapixels (grand angle), 48 mégapixels (ultra grand-angle) et 32 mégapixels (téléobjectif).

