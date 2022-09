Snapdragon 8 Gen 2 : Qualcomm pourrait lancer deux modèles en même temps

Qualcomm va bientôt présenter sa nouvelle génération de puces haut de gamme : Snapdragon 8 Gen 2. Cette année, ce ne serait pas une, mais deux puces qui seraient proposées par Qualcomm, avec peut-être le même nom.

Voici une perspective préoccupante pour les fans de tech qui voudront regarder en détail la fiche techniques des smartphones en 2023. Il ne faudra peut-être plus s’arrêter au seul nom de la puce pour évaluer les performance de l’appareil.

On attendait la présentation de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour le mois de décembre, mais c’est bien deux puces que Qualcomm devrait lancer pour les fleurons de 2023.

Une question de fréquence

C’est le compte Digital Chat Station sur Weibo qui l’affirme, relayé par le site Wccftech. Il indique que le Snapdragon 8 Gen 2 devrait atteindre une fréquence de 3,4 à 3,5 GHz pour son CPU. La puce utiliserait bien le procédé de fabrication en 4 nm de TSMC, comme l’Apple 16 Bionic.

Mais Qualcomm ne s’arrêterait pas là. Une version spéciale de la puce Snapdragon 8 Gen 2 proposerait une fréquence encore plus élevée pour toujours plus de performances.

Les fabricants pourraient donc annoncer des versions premium de leurs smartphones avec cette puce. On pense notamment aux marques qui veulent mettre le paquet sur le jeu et la puissance de leur produit. À l’inverse, choisir la puce plus faible sera peut-être une bonne idée pour limiter les coûts et créer des produits plus compacts.

Plus concrètement, Samsung pourrait prendre la meilleure puce pour son Galaxy S23 Ultra, mais laisser l’autre pour les autres modèles de Galaxy S23.

Reste à savoir comment Qualcomm différencierait les deux puces. Espérons un nom différent pour que tout soit clair pour le consommateur.

