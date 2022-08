Oppo Reno 8 Pro et Reno 8 officialisés en France : la touche Oppo se démocratise

La nouvelle gamme Reno 8 est là avec en tête de gondole un Reno 8 Pro équipé de la fameuse puce MariSilicon X. Assez logiquement, les Reno 8 et 8 Pro insistent beaucoup sur la photo. Le Reno 8 Lite pour sa part tente de se démarquer avec d'autres atouts comme des Led de notification un peu old-school.

Après un essai du côté du milieu de gamme avec la série des Reno 7, Oppo remet le cap un peu plus haut sur la grille des tarifs avec les Oppo Reno 8. Trois smartphones composeront cette gamme, l’Oppo Reno 8 Pro, l’Oppo Reno 8 et le Reno 8 Lite. Voici tout ce qu’on peut en dire.

Le Reno 8 Pro : la photo des Find X5 et X5 Pro pour moins cher

Si vous deviez retenir une seule chose de l’Oppo Reno 8 Pro, c’est qu’il amène une partie du génie de la photo pour lequel on connait la marque chinoise à un prix un peu moins élevé que la gamme Find X5. La puce MariSilicon X, jusqu’ici chasse gardée de l’ultra haut de gamme d’Oppo équipe ainsi ce Reno 8 Pro. Grâce à elle, le téléphone devrait aussi très bien s’en sortir en vidéo, notamment avec l’ajout du mode vidéo Ultra nuit 4K.

Toujours sur la photo, le téléphone repose sur une caméra Sony IMX766 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. En face avant, le capteur selfie bénéficie de 32 mégapixels, et fait notable, d’une stabilisation optique. Il s’agit d’un IMX709, à savoir un capteur RGBW exclusif à Oppo, qui devrait recevoir 60 % de lumière ne plus par rapport à un capteur RGB standard.

Première du MediaTek Dimensity 8100

Intéressons-nous maintenant au design monocoque du 8 Pro. Son bloc photo s’étale élégamment avec ses deux modules plutôt larges, accompagné du troisième petit rond et du flash. Le dos est protégé par du verre forgé à chaud (800 °C) avec effet glacé plutôt esthétique. À l’avant, le dalle Oled FHD+ s’étale également sur une large diagonale de 6,7 pouces, rafraichie à 120 Hz. L’écran cache un capteur d’empreinte digitale sous l’écran dit supersonique, comprendre par là qu’il est plus rapide que la moyenne. Il s’agit en outre d’un téléphone plutôt fin, avec 7,34 mm d’épaisseur, mais aussi léger pour du premium, puisqu’il pèse, 183 g. Seule petite concession sur le plan design, le téléphone est protégé par une certification IP54. On attend peut-être mieux en haut de gamme.

Sous le capot aussi, Oppo cache des surprises. L’Oppo Reno 8 Pro est le premier téléphone équipé du MediaTek Dimensity 8100-max, une puce élaborée en collaboration avec les ingénieurs d’Oppo. Retenez qu’il s’agit du deuxième SoC le plus puissant de la marque.

ColorOS 12.1 anime bien sûr cet appareil et qui dit Oppo dit bien entendu charge rapide, ici de 80 W. Chose à souligner, la garantie constructeur s’élève à trois années, soit une année supplémentaire que la durée légale.

Oppo Reno 8 et Reno 8 Lite, quelles différences ?

L’Oppo Reno 8 Lite est un smartphone résolument plus contenu, puisqu’il affiche une dalle de 6,43 pouces, en Oled aussi, mais sans HDR 10+ et un rafraichissement de 90 Hz « seulement ». Plus épais (7,67 mm), il abandonne en outre le verre forgé pour le revêtement Oppo Glow. Il devrait aussi être moins puissant avec une puce puce Dimensity 1300, idéale pour le haut du milieu de gamme. En photo aussi, attendez-vous à une belle partition, même si la MariSillicon X n’est pas de la partie.

L’Oppo Reno 8 Lite baisse assez logiquement un peu plus la voilure. Il est équipé d’un Snapdragon 695 5G, une puce beaucoup plus modeste et passe sur un taux de rafraichissement de 60 Hz. La partie photo compte sur un capteur principal moins doué de 64 mégapixels, puis deux capteurs de 2 mégapixels très accessoires. L’appareil selfie est un 16 mégapixels. Notons également que le Reno 8 Lite passe sur une charge 33W.

S’il perd pas mal de plume avec son prix plus contenu, le Reno 8 Lite gagne aussi quelques fonctionnalités comme la présence d’une prise jack 3,5 mm ou encore un système de double LED à notifications autour des modules photo.

On ne connaît pas encore les prix officiels des Reno 8 Pro, Reno 8 et Reno 8 Lite en France. On peut simplement déjà miser sur des smartphones qui occuperont des segments de prix plus abordables que la famille Find X5 tout en restant quand même sur du haut de gamme dans l’ensemble.

