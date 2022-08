Oppo Pad : c’est confirmé, la première tablette de la marque arrive bientôt en France

Oppo confirme que, lors de son événement prévu le 31 août prochain, il présentera également sa première tablette en Europe, l'Oppo Pad. Celle-ci avait déjà été officialisée en Chine.

Oppo poursuit ses efforts de conquête du marché français et européen. Les produits du géant chinois figurent régulièrement parmi les meilleurs smartphones, mais le constructeur s’intéresse aussi au marché des tablettes. En atteste l’Oppo Pad officialisée il y a quelques mois en Chine.

Or, justement, cette Oppo Pad va également débouler sur le Vieux Continent. C’est ce que l’on apprend au détour d’un communiqué envoyé par la filiale française de la marque à l’occasion de l’annonce des Oppo Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8 Lite en France. La conférence de lancement aura lieu en bonne et due forme le 31 août prochain à 14h30 (heure de Paris). « Seront également annoncés lors de cet événement un ensemble de produits IoT dont la première tablette Oppo Pad disponible en Europe », explique le groupe.

Les caractéristiques attendues

On ne sait pas encore si l’Oppo Pad européenne aura exactement les mêmes caractéristiques que son homologue chinoise. Pour rappel, cette dernière avait droit à un écran LCD de 11 pouces en 120 Hz avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Elle se dotait d’un Snapdragon 870 et pouvait fonctionner avec un stylet Oppo Pencil.

Une batterie de 6000 mAh livrée avec un chargeur de 20 W se joignait également à la partie, tout comme une expérience logicielle ColorOS Pad dédiée à ce genre d’appareils. Tout porte à croire qu’Oppo veut lui aussi profiter du come-back des tablettes sur le devant de la scène. D’autant plus qu’une autre ardoise a rejoint le catalogue entre-temps : l’Oppo Pad Air.

Quel prix pour l’Oppo Pad en France ?

On ne sait pas encore quel sera le prix officiel de l’Oppo Pad en France. Il faut toutefois savoir que le modèle de base en Chine avec une configuration 6/128 Go coûtait environ 325 euros hors taxe au lancement. En Europe, ce tarif devrait augmenter.

