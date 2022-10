Oppo Find X6 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra : la bataille en photo s’annonce passionnante

L'Oppo Find X6 Pro devrait se doter d'un capteur photo d'un pouce tandis que le Samsung Galaxy S23 Ultra s'équiperait d'un capteur de 200 mégapixels. Deux approches différentes pour deux smartphones qui promettent une lutte passionnante.

Assez tôt en 2023, nous devrions assister à une belle bataille sur le marché haut de gamme des smartphones Android. En effet, si beaucoup de gens attendent le Samsung Galaxy S23 Ultra, d’aucuns pourraient aussi s’impatienter en découvrant petit à petit des informations concernant l’Oppo Find X6 Pro. Le duel entre ces modèles promet d’être âpre et intéressant sur la partie photo.

Ainsi, les modules photo de l’Oppo Find X6 Pro ont doucement fait parler d’eux il y a quelques semaines. Désormais, le leaker Ice Universe revient à la charge en affirmant, sur son compte Twitter, que le smartphone en question s’équiperait du Sony IMX989 d’un pouce en guise de capteur principal.

The highest version of OPPO Find X6 uses 1" Sony IMX989. With its extremely high quality, it smashes all ISOCELL sensors. Only Samsung is playing the 200MP ultra-high pixel solution. High-end CIS is still the world of Sony.

— Ice universe (@UniverseIce) October 12, 2022