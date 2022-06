Samsung : un nouveau capteur de 200 Mpx qui veut éviter les gros blocs photo

Samsung lance un nouveau modèle de capteur 200 Mpx, moins d'un an après le premier et poursuit sur sa cadence soutenue. Ce nouveau capteur promet d'être plus petit mais également plus capable sur certains points.

Après avoir lancé son premier capteur 200 Mpx il y a moins d’un an sans que l’on ait encore pu le voir à l’œuvre, Samsung entend déjà en proposer un nouveau avec l’Isocell HP3 qui veut proposer un format plus compact.

Un capteur 20 % plus petit que le précédent

Ce capteur propose une taille de 1/1,4 pouce avec des pixels de 0,56 μm, les plus petits de l’industrie à l’heure actuelle. L’Isocell HP1 était pour sa part un capteur de 1/1,22 pouce avec des pixels de 0,64 μm. Cette réduction de 12 % de la taille des pixels permet au module photo de prendre 20 % d’espace en moins et d’ainsi offrir des modules moins encombrants.

L’Isocell HP3 permet également de capturer des images en 14 bits et supporte désormais une palette de 4000 milliards de couleurs. Il dispose d’une mise au point automatique baptisée « Super QPD ». Cette solution « utilise une seule lentille sur quatre pixels adjacents pour détecter les différences de phase dans les directions horizontale et verticale » pour une mise au point plus rapide et précise.

Il peut filmer en 4K à 120 fps, mais aussi en 8K à 30 fps. Lors de l’enregistrement en 8K, la perte de champ de vision serait cette fois minimale en comparaison avec les capteurs 108 Mpx qu’utilise actuellement Samsung.

Une technologie de pixel binning améliorée

Ce nouveau capteur utilise une nouvelle technologie de pixel binning intitulée « Tetra² pixels » qui permet de capturer des images de 50 Mpx avec des pixels de 1,12μm (4 pixels en 1) ou des images 12,5 Mpx avec une taille de pixel de 2,24μm (16 pixels en 1). Selon le constructeur, cela permet notamment d’avoir une meilleure expérience en situation de faible luminosité.

Il inclut en outre une fonction Smart ISO Pro qui viendra influencer la sensibilité ISO du capteur (c’est-à-dire sa sensibilité à la lumière) en ajustant intelligemment le gain de conversion en fonction de la scène photographiée pour avoir toujours la meilleure plage dynamique possible. Samsung propose actuellement des samples de l’Isocell HP3 pour des tests et sa production est prévue plus tard cette année.

