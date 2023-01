Avec son nouvel écran, Samsung joue sur les mots pour nous faire croire ce qui n’est pas

Samsung est fier d'annoncer un écran de smartphone ultra lumineux en parlant de « première dans l'industrie ». Dans une certaine catégorie seulement…

« Industry’s first » est un terme que l’on aperçoit régulièrement dans les communiqués de presse et annonces marketing des marques qui souhaitent mettre en avant leurs prouesses techniques. C’est le cas aujourd’hui avec Samsung qui présente un nouvel écran OLED pour smartphone « UDR 2000 ». Selon la marque, il s’agit du « premier du secteur à atteindre la plus haute vérification de la luminance de 2000 cd/m² ». Une façon de faire penser qu’il s’agit de l’écran le plus lumineux du monde, mais l’est-il vraiment ?

La première certification

Samsung met à profit sa marque Ultra Dynamic Range (UDR) pour mettre en avait ses écrans au CES 2023. Ceux-ci sont capables d’atteindre une luminosité mesurée en pic à 2000 cd/m², ce qui est un exploit pour ce genre de dalle. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S22 Ultra peut monter jusqu’à 1750 cd/m².

La luminosité de l’OLED est un point marquant ces dernières années, surtout sur nos smartphones, destinés à être utilisés régulièrement en extérieur, dans des conditions lumineuses ne facilitant pas la lisibilité. Aussi, c’est un argument important à mettre en avant et Samsung l’a bien compris.

Pour autant, Samsung n’annonce pas être le premier du secteur à atteindre la luminance de 2000 cd/m². Le géant coréen annonce « la plus haute vérification ». Comprenez par là que la luminosité de son écran a été certifiée par un laboratoire indépendant effectuant des audits sur des échantillons d’écrans sortant des usines de Samsung. Une certification qui n’est évidemment pas obligatoire.

Samsung joue sur les mots

Le premier de l’industrie à obtenir cette certification ne signifie pas pour autant qu’il s’agit du premier à atteindre les 2000 cd/m². L’iPhone 14 Pro peut déjà atteindre des pics à plus de 2000 cd/m². DisplayMate l’a même mesuré à 2307 cd/m². Rappelons que l’écran de l’iPhone 14 Pro est d’ailleurs majoritairement fourni par… Samsung Display.

On peut donc espérer que ces écrans UDR 2000 soient meilleurs encore et apportent une plus grande luminosité encore, et surtout avec une consommation énergétique moindre. Quoi qu’il en soit, Samsung Display n’a pas donné plus de détails concernant la date d’arrivée de ces écrans dans des produits de consommation. Il ne reste donc qu’à attendre… et à faire attention aux discours marketing.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.