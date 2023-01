Boulanger : les meilleures offres des soldes qui valent réellement le coup

En ce début d’année 2023, les e-commerçants se lancent dans la course aux promotions pour cette première édition des soldes d’hiver. Boulanger en fait partie, et brade un bon nombre de produits. Et, pour vous y retrouver, nous avons regroupé les meilleures offres dans cet article.

Le mercredi 11 janvier a sonné le début des soldes d’hiver 2023. Durant cette période, de nombreuses enseignes bradent des produits Tech pour vous faire économiser de l’argent. C’est l’occasion parfaite pour s’équiper d’appareils à bon prix et démarrer l’année du bon pied. Boulanger propose de nombreuses réductions. On a sélectionné pour vous des produits high-tech actuellement remisés.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez Boulanger

TV QLED Hisense 58A7GQ

Hisense fait partie des constructeurs de TV proposant un nombre significatif de modèles peu chers et pourtant largement fournis en technologies que l’on retrouve dans le moyen/ haut de gamme. C’est notamment le cas du modèle 58A7GQ lancée en 2021. En plus d’une dalle QLED de qualité, il propose des technos avancées comme le Dolby Vision et le support du HDMI 2.1. Son prix est en baissez chez Boulanger grâce à une belle promo couplé à une ODR.

Les points forts du TV Hisense 55A7GQ

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

D’abord proposé à 599 euros, le TV QLED Hisense 58A7GQ est désormais affiché chez Boulanger à 549 euros. Mais grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 7 février 2023, le tarif passe à 499 euros.

Écran PC Acer Nitro

La marque Acer est une marque reconnue auprès de la communauté des gamers, et arrive à proposer des écrans au rapport qualité-prix excellent. Bien évidemment, un écran gaming doit pouvoir remplir les critères de base, et le Nitro ((KG242YP bmiipx) d’Acer se dévoile à la hauteur grâce à une fiche technique complète. En plus d’offrir de bonnes performances, ce dernier se négocie pour à peine 190 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’écran PC Acer

Une dalle IPS LCD de 24,5′ pouces en définition FHD

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 0,5 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Habituellement au prix de 220,26 euros, l’écran gaming Acer Nitro (KG242YP bmiipx) bénéficie de 14 % de remise et passe à 189,99 euros seulement sur Boulanger.

TCL Mini LED QLED 55C835

Le Mini LED est une alternative très prometteuse de l’OLED. Cette technologie à un coût, mais grâce à TCL, elle devient plus accessible. Son récent TV 55C835 intègre un rétroéclairage à Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. D’autant plus que ce dernier profite déjà d’une réduction de plus de 200 euros sur son prix de base durant les soldes.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à lire notre test sur le téléviseur TCL 65C835.

Les avantages de ce TV TCL

Une dalle Mini LED + QLED de 55 pouces

Compatible 4K HDR, Dolby Vision et Atmos

Supporter la 4K@120 Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

L’interface Google TV

Avec un prix barré à 999 euros, le téléviseur TCL Mini LED QLED 55C835 2022 bénéficie de 20 % de remise pour s’afficher à 799 euros chez Boulanger.

iRobot Roomba i7156

La corvée de l’aspirateur est peu attrayante pour la plupart des gens. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Roomba i7 de la marque iRobot. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui ne manque pas de puissance pour se débarrasser des poussières, même les plus tenaces, et s’équipe de nombreux capteurs pour nettoyer efficacement votre domicile. D’abord proposé aux alentours des 700 euros, à l’occasion des soldes il revient à moins de 370 euros.

Les atouts de cet aspirateur robot

Une bonne puissance d’aspiration

Apprend et suggère des routines

Une plus grande précision du nettoyage grâce à l’application

Au lieu d’un prix barré à 679 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7156 est actuellement en promotion à 369 euros sur le site Boulanger.

Bose Solo SoundBar Series II

Même si les constructeurs de téléviseurs font des efforts pour soigner la qualité sonore de leurs appareils, le rendu est parfois limité et discutable. C’est pourquoi une bonne barre de son sera un précieux renfort, et qui de mieux que Bose pour remplir cette tâche. La marque a de nombreuses références qui seront comblées le manque de puissance sonore de votre téléviseur, c’est le cas du modèle Solo Series II qui malgré l’absence d’un caisson de basse, délivre une bonne puissance sonore avec de basses profondes. Et cela ne vous coûtera pas plus de 160 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de cette barre de son

C’est une barre de son compacte et facile à installer

Qui offre des basses puissantes et profondes

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, la barre de son Bose Solo Soundbar Series II est désormais disponible à 159,99 euros chez Boulanger, soit près de 40 euros d’économie sur la facture.

Google Pixel 7 et 7 Pro

Fidèle à sa marque de fabrique, Google est revenu en 2022 avec deux nouveaux smartphones : les Google Pixel 7 et 7 Pro. Cette génération a repris ce qui marchait bien avec le Pixel 6 et 6 Pro tout en peaufinant la recette des deux. Pixel Expérience améliorée et photographie optimisée, cette cuvée à de quoi plaire. D’ailleurs, pendant les soldes, leurs prix sont encore plus intéressants avec des réductions allant de 50 euros pour l’un et jusqu’à 100 euros pour l’autre.

Les points fort des Google Pixel 7 et 7 Pro

L’expérience Android à son meilleur niveau ;

un appareil photo boosté à l’IA de Google ;

un très bon rapport qualité/prix y compris sans les soldes.

Ce que le Google Pixel 7 Pro a en plus

Un module téléobjectif supplémentaire ;

un Super Res zoom ;

une batterie un peu plus imposante.

Pendant les soldes, Cdiscount fait ainsi baisser le prix de ces deux très bons smartphones. Le Pixel 7 passe alors de 649 à 599 euros, et le Pixel 7 Pro passe de 899 à 799 euros.

Oppo Find X5 Pro

Le Find X5 Pro d’Oppo est un smartphone qui a réussi à être bon sur tous les points, jusqu’à être élu meilleur smartphone de l’année 2022. Loin d’être parfait, il a tout de même de sérieux atouts face à la concurrence, notamment avec son écran, son appareil photo et son interface utilisateur parfaitement maitrisés. Et s’il a été commercialisé à un prix très élevé, aujourd’hui il bénéficie de près de 30 % de remise.

Pour en savoir plus, voici notre test sur l’Oppo Find X5 Pro.

Les points positifs du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le module photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

Commercialisé à sa sortie à 1 299 euros, le Oppo Find X5 Pro devient plus accessible grâce aux soldes : 899 euros sur le site Boulanger.

En alternative moins chère, vous pouvez trouver le modèle précédent, le Find X3 Pro, est disponible en promotion à 469 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le choix des smartphones haut de gamme devient de plus en plus complexe vu la qualité de ces derniers, mais il est toujours bénéfique de s’orienter auprès des valeurs sûres. Prenons le Samsung Galaxy S22 Ultra par exemple ! Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. On peut enfin se l’offrir à tarif relativement convenable durant les soldes d’hiver puisqu’il se négocie à moins de 1 000 euros.

Ce qu’on aime du Galaxy S22 Ultra

Son écran Amoled de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

Sa charge rapide de 45 W

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

D’abord à 1 259 euros, le Samsung Galaxy S22 Ultra se trouve actuellement en promotion à 999 euros chez le marchand Boulanger.

Dyson V15 Detect

Dyson a su se faire une place clé sur le marché des aspirateurs-balais, il est presque seul sur ce secteur. Et pour conserver son statut de leader, la marque continue d’innover sur ses produits. C’est le cas du modèle V15 Detect, qui intègre un laser afin de détecter et éliminer les poussières sur son passage. Une façon intelligente de rendre plus visibles les saletés que l’on peut manquer. Cette référence est assez onéreuse, mais à l’occasion des soldes elle coûte 150 euros de moins.

Les atouts du Dyson V15 Detect

Un balai aspirateur puissant

Équipé d’un laser vert qui repère les poussières microscopiques

Pour une bonne durée : 60 minutes

Au lieu d’un prix barré à 699 euros, le Dyson V15 Detect est disponible en promotion à 549 euros sur le site Boulanger.

Samsung Galaxy Book 2

Longtemps absent sur le secteur des PC portables, Samsung fait son grand retour en Europe avec deux nouvelles références : le Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2. Si le premier modèle se montre plutôt onéreux, le Galaxy Book 2 est un ordinateur portable qui propose une fiche technique équilibrée avec un prix plus accessible. Le modèle avec processeur i7 de 12e génération assure de bonnes performances au quotidien et coûte en ce moment moins de 250 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Book 2

Un laptop fin et léger ;

Un écran Full HD de 15,6 pouces ;

Combo i7 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement à 1 149 euros, le Samsung Galaxy Book 2 est en ce moment disponible à 999,99 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR (valable jusqu’au 29 janvier 2023), il passe à 899,99 euros sur Boulanger.

MacBook Air M1

Avec l’arrivée du nouveau MacBook Air 2022 M2, l’ancien modèle, le MacBook Air M1, a vu son prix augmenter de 70 euros pour s’afficher désormais à 1 199 euros sur le site Apple. Néanmoins, il reste l’ordinateur portable le plus accessible de la marque dans le catalogue actuel. Et, même face à son successeur, il demeure un bon investissement à faire si vous souhaitez profiter de MacOS, d’autant plus qu’il est de nouveau sous les 1 000 euros durant les soldes.

Les points forts du MacBook Air M1

Une belle conception

Toujours d’excellentes performances avec la puce Apple M1

Une machine endurante (plus de 15 heures)

D’abord lancé à 1 129 euros, puis à présent affiché à 1 199 euros sur le site officiel, le MacBook Air 2020 M1 est en ce moment disponible à 999 euros chez Boulanger.

Bose QC Special Edition

Successeur de l’excellent Bose QuietComfort 35 II, le modèle QC 45 est encore aujourd’hui l’un des meilleurs casques Bluetooth dotés de la réduction de bruit active. Cela tombe bien, le Bose QC Special Edition est un QC 45… et il est à moins de 200 euros avec une protection offerte.

Les points forts du Bose QC Special Edition

Un casque confortable

La réduction de bruit active et le mode transparent

Le Bluetooth multipoint

D’abord à 269 euros, le Bose QC Special Edition est actuellement en promotion à 199 euros avec une pochette offerte sur le site Boulanger.

Oppo Reno 6 Pro

Chez Oppo, la gamme Reno est l’alternative des modèles plus haut de gamme (Find X) avec une fiche technique équilibrée en conservant un prix contenu. Le Reno 6 Pro en fait partie, et si ce n’est pas le dernier modèle de la marque, ce smartphone aux allures premium a encore de beaux jours devant lui. Il est devient une super affaire maintenant qu’il est proposé à moins de 400 euros.

Les points forts de l’Oppo Reno 6 Pro

Un écran Amoled FHD+ à 90 Hz

Des performances solides : Snapdragon 870G

Une charge rapide 65W

Lancé à 799 euros en 2021, le Oppo Reno 6 Pro est désormais affiché à 479 euros, mais à l’occasion des soldes, il revient à moins de 400 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Pour sa fournée 2022, Samsung a présenté deux nouveaux modèles de montres connectées : la Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Si le premier modèle semble être une mise à jour de la Galaxy Watch 4 sortie l’an dernier, la version Pro s’avère un peu plus poussée. La marque a apporté une plus grosse batterie, des capacités renforcées pour le suivi d’activité et un look plus original. Elle a de sérieux atouts, surtout qu’aujourd’hui, elle se trouve à un meilleur rapport qualité pendant les soldes.

Les points forts du Galaxy Watch 5 Pro

Une montre soignée avec un écran OLED de qualité

De nombreuses mesures santé

Une autonomie de 2 jours

Au lieu d’un prix barré à 469 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est remisé à 419 euros chez Boulanger, une fois au panier elle passe à 389 euros mais avec l’ODR (valable jusqu’au 29 janvier 2023), elle tombe à 319 euros.

Withings Steel HR Sport

Withings ne manque pas d’idées ingénieuses pour séduire avec ses modèles. Pour les amateurs de montres classiques, mais qui ne sont pas contre les progrès technologiques, la firme française propose la Withings Steel HR. Cette montre connectée hybride a surtout des arguments de poids. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 100 euros sur ce modèle.

Les points forts la Withings Steel HR

Un design compact, sobre et discret

Une application dédiée GPS

Une interface ergonomique

Au lieu de 199 euros habituellement, la Withings Steel HR est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Boulanger.

Vélo électrique Citroen City blanc

Forcément plus connu pour ses voitures, Citroën a pourtant connu un passé glorieux dans le monde du vélo et s’est naturellement lancé dans le marché des VAE l’année dernière, avec notamment le bien nommé « City ». C’est un vélo à assistance électrique pensé pour la ville qui ne réinvente pas la roue, mais qui a de quoi séduire l’habitué de la marque voulant se lancer dans le vélo.

Même si ce modèle est fabriqué en Chine, la qualité tricolore a un prix, et on le retrouve habituellement à plus de 1 000 euros. Heureusement, une promotion de 200 euros est actuellement pratiquée pendant les soldes d’hiver.

Les points forts du vélo de Citroën

Un moteur de 250W ;

Autonome jusqu’à 45 km ;

Un porte-bagage au-dessus de la batterie ;

De l’équipement avec un carter de chaîne et une béquille.

Initialement affiché à 1 090 euros, le vélo électrique City de Citroën est actuellement disponible à 899 euros chez Boulanger.

Vous aurez potentiellement envie d’un casque pour aller avec votre vélo et Boulanger met aussi en solde le Cosmo Connected en version noire à 64,35 euros au lieu de 99 euros habituellement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet sur dernier.

Nokia Streaming Box 8000

Même si les téléviseurs sont désormais connectés, leur interface manque parfois de fluidité et un catalogue moins fourni. Il est donc intéressant d’opter pour des boîtiers multimédias, qui fournissent des interfaces réussies. Nokia propose par exemple dans le domaine sa Streaming Box 8000, un excellent allié pour transformer votre TV 4K ou votre moniteur PC en TV connectée à moindre coût. Ça tombe bien, puisqu’il est possible d’en obtenir un chez Boulanger en promo pendant les soldes pour 20 euros de moins par rapport au prix habituel.

Les points forts de la Nokia Streaming Box 8000

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée au prix de 99 euros, mais maintenant affichée au prix de 59,99 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est désormais proposée en promotion à 59 euros chez Boulanger pendant les soldes.

Écran PC Acer ED273U Pbmiipx

Si vous êtes à la recherche d’un écran pour jouer à des jeux vidéo, et cela, dans les meilleures conditions possibles, le constructeur Acer à de quoi satisfaire vos envies. Le modèle ED273U Pbmiipx dispose des fonctionnalités essentielles pour une expérience réussie en jeu. Il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce une réduction de 80 euros pendant les soldes.

Les points forts de l’écran PC Acer

Son écran incurvé de 27 pouces en QHD

Son taux de rafraîchissement à 165 Hz

Et son temps de réponse de 1 ms

Sans oublier sa compatibilité AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, l’écran PC Acer ED273U Pbmiipx est bradé à -26 % et se trouve désormais à 219,99 euros chez Boulanger.

Barre de son samsung HW-S61B

Une barre de son est un excellent moyen d’améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma coûteux. Pour remplir cette tâche, le modèle HW-S61A de Samsung sera d’un précieux renfort. Avec son petit gabarit, elle délivre une expérience audio riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Elle est capable de diffuser le son en 3D grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, notamment avec la technologie Adaptative Sound qui améliore le son en fonction du contenu que vous regardez. Et bonne nouvelle, elle se négocie à moitié prix durant les soldes.

Les points forts de la Samsung HW-S61B

Une barre de son compacte et élégante

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Affichée à 399 euros sur le site officiel, la barre de son Samsung HW-S61B est remisée à 199 euros chez Boulanger.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

