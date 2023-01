AirPods Pro 2, Sonos Ray, Galaxy Buds 2 Pro… voici les meilleures offres audio des soldes

Les soldes sont là, et avec elles une pluie de réductions sur l'univers des produits audio. Écouteurs, casques, enceintes, barres de son… Vous trouverez de tout dans notre sélection des meilleures offres du moment.

Vous avez besoin de renouveler votre matériel audio ? Votre vieux casque vient de lâcher, vous voulez tester les nouveaux AirPods ou bien mieux profiter de vos films sur votre téléviseur ? Vous êtes au bon endroit. Les soldes d’hiver sont l’occasion de faire de bonnes affaires un peu partout, dans la tech aussi. Nous avons rassemblé ici les offres les plus alléchantes du moment sur tout ce qui touche à l’univers de l’audio.

Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à consulter nos différents guides dédiés sur cet univers, notamment nos sélections des meilleurs écouteurs sans-fil, casques audio, enceintes Bluetooth ou encore barres de son.

Les meilleures offres audio pendant les soldes

Écouteurs Apple AirPods Pro 2

Doit-on vraiment présenter les Apple AirPods Pro (2ème génération), sortis en 2022 ? Ils incarnent le top du top des écouteurs sans fil et ont obtenu une note méritée de 9/10 à l’issue de notre test complet. Avec une spatialisation audio bluffante, une réduction de bruit active extrêmement efficace, une bonne autonomie ou un encore un confort qui est au rendez-vous, on ne peut que vous les recommander.

Proposés à la base à 299 euros, ils bénéficient d’une petite promotion durant les soldes en tombant à 265 euros.

Ils sont aussi disponibles à 279 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Plus légers et compacts que la première version des Galaxy Buds Pro, bénéficiant d’une bonne réduction de bruit active, les Buds 2 Pro sont des écouteurs haut de gamme. Ils sont aussi compatibles avec l’audio à 360 degrés et avec la virtualisation en 5.1 ou en 7.1. Vous pourrez en outre atteindre les 18 heures d’autonomie avec son boitier.

Sortis à 229 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont à 183,14 euros chez Amazon, mais avec l’ODR d’une valeur de 50 euros, ils tombent à 133,14 euros.

Barre de son Sonos Ray

La Sonos Ray est une toute petite barre de son dans la gamme du célèbre constructeur, qui prendra peu de place sous votre TV. Avec une signature sonore somme toute très classique, elle est adaptée aux pièces jusqu’à 30 m², avec une distance d’écoute comprise entre 1 et 4 mètres.

Initialement proposée à 299 euros, la barre de son Sonos Ray est disponible pendant les soldes à 261 euros chez Ubaldi.

Barre de son LG SN4R

En plus d’être spécialiste des téléviseurs, LG donne aussi dans les barres de son. Le modèle SN4R possède un caisson de basse sans fil de 200 W, très efficace. Vous profiterez aussi d’une fonction fort utile : l’AI Sound Pro, qui ajuste automatiquement les paramètres sonores en fonction du type de contenu que vous regardez. Il est possible de se connecter à cette barre de son en Bluetooth, HDMI ou via l’entrée optique.

Au lieu de 199 euros habituellement, la LG SN4R est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Leclerc.

Enceinte Ultimate Ears Hyperboom

Habituellement pensées pour être transportables et compactes, les enceintes Bluetooth sont d’ordinaire peu puissantes. Ultimate Ears a vu les choses autrement avec son modèle Hyperboom, une enceinte XL pensée pour les soirées. Elle embarque en effet deux caissons de basses de 4,5 pouces, deux haut-parleurs de 1 pouce et deux radiateurs passifs. Avec 5,9 kg et malgré ses 24 heures d’autonomie, elle est plutôt pensée pour une utilisation fixe.

Habituellement proposée à 449 euros, l’Hyperboom d’Ultimate Ears est actuellement affichée au prix réduit de 371 euros sur Amazon.

Soldes d'hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d'hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8 h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

