PC en solde : portable ou fixe, il y a de quoi bien s’équiper à très bon prix

Les soldes d'hiver 2023 proposent des offres sur de nombreuses catégories de produits et les PC portables et fixes ne sont évidemment pas épargnés. Dans cette sélection, on a réuni les meilleures promotions de l'événement.

Renouveler son matériel informatique n’arrive pas tous les jours, mais quand le besoin se fait ressentir, autant attendre un événement commercial pour bénéficier de réductions importantes. Et, heureusement, c’est en ce moment les soldes d’hiver ! On vous a alors regroupé les meilleures offres que l’on a aperçues jusqu’à maintenant. La liste sera mise à jour régulièrement.

Les meilleures offres PC fixes et portables des soldes

Vous pouvez aussi consulter nos guides « Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2023 ? » et « Quel est le meilleur PC portable gamer à choisir en 2023 ?« .

LG Gram

Les ordinateurs LG Gram sont réputés pour leur qualité de fabrication raffinée avec leur design épuré, sans sacrifier les performances. Le LG Gram 16 est idéal pour optimiser votre productivité, grâce à son format compact et son efficacité avec son processeur Intel Core i7 de 12e génération. En ce moment, il coûte 770 euros de moins durant les soldes.

Les points à retenir du LG Gram 16

Une dalle de 16 pouces au format 16:10, avec une définition QHD

Un processeur Intel Core i7-12e gen + 32 Go RAM + 1 To

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix barré à 1 229,99 euros, l’ordinateur portable LG Gram (16Z90Q-G.AD78F) est remisé à 38 % et coûte désormais 1 229,99 euros chez Boulanger.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Les Chromebook, ces ordinateurs portables peu onéreux, sont plus performants et mieux finis qu’auparavant. Une évolution positive qui les rend plus recommandables, surtout grâce à l’interface ChromeOS, ce système d’exploitation made by Google qui mise sur sa simplicité et son efficacité avec une interface épurée et centrée autour du Play Store. C’est ce que propose ce Lenovo IdeaPad 3, dont l’écran tactile Full HD de 14 pouces constitue aussi un autre atout. Côté performances, on aura droit à une puce AMD 3015Ce pour pouvoir lancer des tâches simples, liées à de la bureautique par exemple.

Les points essentiels du Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Un format compact

L’interface ChromeOS, fluide et intuitive

Un écran Full HD de 14 pouces

Le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook était auparavant affiché à 429,99 euros, avant d’être réduit à 349 euros. Mais désormais, il est possible de l’acquérir pour 249,99 euros sur Amazon.

MacBook Pro 13 2022 M2

Pour cette année 2023, Apple devrait présenter de nouveaux PC et également introduire de nouvelles puces, comme la puce M3 ou encore M2 Pro et M2 Max. À l’heure actuelle, seule deux modèles profitent de la puce M2, comme le MacBook Pro 13 2022, qui impressionne par son efficacité et se négocie avec 150 euros de réduction.

Le MacBook Pro 13 2022 M2, c’est quoi ?

Les finitions exemplaires

Une machine surpuissante grâce à la puce M2

Une autonomie solide

Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 d’Apple est en ce moment en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac.

Si vous êtes intéressés par la version avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM, elle se trouve en promotion à 1 679 euros contre 1 829 euros habituellement chez la Fnac.

Medion ERAZER Engineer X10

Vous en avez assez de votre laptop gaming vieillissant et vous êtes en quête d’une machine performante pour jouer à des jeux AAA dans les meilleures conditions ? Dans ce cas, nous vous conseillons d’investir dans un PC Fixe dont la configuration sera forcément proportionnelle à la taille du boitier. C’est le cas de ce PC monté et configuré par Medion, le ERAZER Engineer X10 que l’on trouve en ce moment soldé avec 500 euros de réduction.

L’essentiel à retenir du Medion ERAZER Engineer X10

Une grande tour vitrée

Un combo RTX 3070 associée à un i7 de 12e gen et 16 Go de RAM en plus d’un SSD NVMe de 1 To

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 intégrés

5.2 intégrés Windows 11 déjà installé

Au lieu d’un prix barré à 1699,99 euros, le PC fixe Medion ERAZER Engineer X10 s’affiche à présent à 1 199,99 euros chez Boulanger et vu la configuration, c’est une affaire à saisir.

HP Pavillon 15

Avec le modèle HP Pavillon (15-eh1043nf), c’est la garantie de profiter d’une expérience utilisateur agréable au quotidien. Il le mérite de proposer une puce Ryzen 5 associée à 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, le tout pour moins de 529 euros. Une bonne affaire pour qui souhaite un PC portable capable d’encaisser une journée de productivité sans débourser une grande somme.

Les avantages du HP Pavillon 15

De belles finitions

Des performances soldes grâce la puce AMD Ryzen 5 5500U

Accompagné de 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 727,86 euros, le PC portable HP Pavillon (15-eh1043nf) est disponible en promotion à 529 euros sur le site Cdiscount.

Lenovo Legion 5

Si vous êtes à la recherche d’un laptop gaming avec une bonne configuration, voici le Lenovo Legion 5 (15ACH6H). Il est équipé d’un écran de 15,6 pouces Full HD à 120 Hz, avec un processeur Ryzen 7 et d’une carte graphique RTX 3070. À cela, vous pouvez également ajouter 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, et vous avez un PC portable suffisamment puissant pour lire tous les derniers AAA du moment.

Les points forts du Lenovo Legion 5

L’écran AMOLED de 15,6 pouces à 120 Hz

Le combo Ryzen 7 + RTX 3070

Le SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix avoisinant les 1 500 euros habituellement, le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est actuellement soldé à 1 199 euros sur Cdiscount.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.