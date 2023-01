Fnac et Darty : les meilleures offres des soldes pour se faire plaisir à prix réduit

Fnac et Darty participent bien évidemment à cette première édition des Soldes d’hiver 2023. Les deux enseignes profitent de cet événement pour proposer de nombreuses références en réduction. Voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Les soldes d’hiver 2023 ont d’ores et déjà débuté et les promotions sont déjà nombreuses. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Pour vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts chez les enseignes Fnac et Darty.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez la Fnac et Darty

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 est un très bon smartphone milieu de gamme. Pour son prix, il coche toutes les cases : design moderne, écran OLED, performances au top, photo correcte et bonne autonomie. C’est un smartphone avec une fiche technique complète, sans faire flamber le prix du téléphone. Si vous souhaitez l’acheter, c’est l’occasion idéale ! La Fnac et Darty proposent en ce moment une belle remise de 70 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

Les points forts du OnePlus Nord 2

Son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Ses performances grâce à la puce MediaTeck Dimensity 1200-AI

Son chargeur ultra rapide : Warp Charge 65 W

Au lieu de 349 euros habituellement, le OnePlus Nord 2 est maintenant disponible en promotion à 279 euros chez Darty et Fnac.

Asus Zenfone 9

Les smartphones compacts se font de plus en rare sur le marché, et pourtant Asus continue de proposer ce format avec son tout dernier Zenfone 9. Comme son prédécesseur, il se positionne sur le segment haut de gamme et mise sur sa petite taille booster par la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Il est capable de tout faire tourner, et de tenir une bonne journée d’utilisation malgré son petit gabarit. Niveau photo, on a droit à un grand-angle de 50 mégapixels (avec stabilisation « Gimbal ») et un ultra grand-angle (faisant aussi officie d’objectif macro) de 12 mégapixels. Il n’est pas le meilleur photophone, mais propose des clichés corrects de jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Asus Zenfone 9.

Les points forts de l’Asus Zenfone 9

Le petit format

L’écran Amoled FHD+ à 120 Hz

Des excellentes performances avec le Snapdragon 8+ Gen 1

Une autonomie impressionnante pour son gabarit

Lancé à 799 euros, l’Asus Zenfone 9 est actuellement en promotion à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

MacBook Pro 13 M2 (2022)

Pour cette année 2023, Apple devrait présenter de nouveaux PC et également introduire de nouvelles puces, comme la puce M3 ou encore M2 Pro et M2 Max. À l’heure actuelle, seule deux modèles profitent de la puce M2, comme le MacBook Pro 13 2022, qui impressionne par son efficacité et se négocie avec 150 euros de réduction.

Les points forts du MacBook Pro 13 M2 2022

Les finitions exemplaires

Une machine surpuissante grâce à la puce M2

Une autonomie solide

Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 d’Apple est en ce moment en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac. Il est aussi au même chez Darty.

Si vous êtes intéressés par la version avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM, elle se trouve en promotion à 1 679 euros contre 1 829 euros habituellement chez la Fnac.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Malgré les informations incessantes concernant la prochaine itération du smartphone premium de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste une référence incontournable. Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. Il reste toujours un photophone d’une extrême qualité que la concurrence aura bien du mal à atteindre côté Android. En ce moment, il est à moins de 1 000 euros pour le début des soldes d’hiver.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Les points forts du Samsung Galaxy S22 Ultra

Un écran Amoled de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

La charge rapide de 45 W

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Google Pixel 6a

Si les modèles de la gamme Google Pixel sont connus pour leurs qualités photographiques, la sixième génération a initié une rupture avec les moutures précédentes. Le Google Pixel 6a est un smartphone du milieu de gamme aux allures de flagship. Il intègre la même puce que ses confrères, et tire ainsi profit de toute la puissance du Google Tensor. De même, les IA de la firme de Mountain View font des merveilles sur le traitement d’image sur le Pixel 6a. Si quelques compromis sont à faire, le Pixel 6a est sans doute le meilleur choix pour la photo et la longévité logicielle à ce tarif. Pour les soldes d’hiver 2023, ce modèle est 25 % moins cher.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Les points forts du Google Pixel 6a

Le puissant SoC Google Tensor

Une dalle OLED à 2400 x 1080 pixels

Des modules photo performants

Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez la Fnac et Darty.

TV Samsung QLED QE55Q83B

Sur le marché des téléviseurs QLED, Samsung occupe une place importante. Dans son catalogue, on retrouve le modèle QE55Q83B de la gamme 2022. Celui-ci prend en charge une foule de compatibilités, et dispose même de ports HDMI 2.1 pour satisfaire les joueurs et joueuses. Si cette référence demande un budget assez conséquent, les soldes d’hiver donnent l’occasion de se le procurer avec une remise de 20 % par rapport à son prix initial.

Les points forts du TV Samsung QE55Q83B

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120Hz

L’OS Tizen

Au lieu de 999 euros habituellement, le Samsung QE55Q83B est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Fnac.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

