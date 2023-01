Le OnePlus 11 Pro ne devrait jamais exister

Le président de OnePlus Chine, Li Jie, a indiqué sur Weibo qu’aucun OnePlus 11 Pro n’était au programme cette année. Et vu la fiche technique du OnePlus 11 classique, cela peut avoir du sens.

La marque chinoise OnePlus a profité du tout début d’année 2023 pour renouveler son offre haut de gamme avec le OnePlus 11. L’an passé, à la même période, le constructeur s’était illustré non pas avec une version classique de son flagship, mais avec une déclinaison Pro : souvenez-vous du OnePlus 10 Pro.

Le OnePlus 11 a déjà tout d’un Pro

Que mijote donc le constructeur asiatique ? Et bien la réponse est simple, au regard des propos tenus sur Weibo par le président de OnePlus Chine, Li Jie. En réponse à un internaute qui s’interrogeait sur un potentiel modèle Pro, l’intéressé a tout bonnement répondu qu’il n’y en aurait pas cette année.

Cela a-t-il du sens ? Dans l’idée, oui. Pourquoi ? Car le OnePlus 11 présenté le 4 janvier 2023 a tout d’un modèle Pro. D’ailleurs, en septembre 2022, une fuite relative à un potentiel OnePlus 11 Pro était apparue sur la toile. Sauf que toutes les spécifications évoquées dans cette rumeur appartiennent en fait à la fiche technique du OnePlus 11.

Un OnePlus 11 déjà très séduisant

Ce dernier a le meilleur processeur du marché (Snapdragon 8 Gen 2), mais aussi un écran 2K (QHD+) rafraîchit à 120 Hz. Difficile de faire mieux. Il arbore aussi un triple capteur photo avec téléobjectif x2, une batterie de 5000 mAh et une charge ultra rapide de 100 W. La question étant : sur quoi une version Pro pourrait muscler son jeu ?

En théorie, ce modèle pourrait encore aller plus loin en termes de photos et de charge rapide, mais ce serait bien tout. Cela en vaut-il le coup ? Le doute est clairement permis, puisque le OnePlus 11 est déjà très séduisant avec les caractéristiques actuelles. Finalement, il pourrait tout à fait se suffire à lui-même et exister sans un grand frère Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.