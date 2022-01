Philips The One : un nouveau téléviseur haut de gamme qui veut cocher toutes les cases

Philips renouvelle sa gamme The One avec un nouveau modèle « performance » : le Philips 8807 DLED TV.

La gamme The One désigne chez Philips les modèles de téléviseurs où le consommateur ne devrait pas avoir besoin de regarder les petites lignes. Pour cela, le téléviseur doit embarquer toutes les technologies attendues d’un appareil haut de gamme, pour ne pas décevoir.

Quelques semaines après le CES, TP Vision dévoile le TV Philips 8807 DLED qui doit remplir ce cahier des charges en 2022.

HDMI 2.1, HDR et la ribambelle de logos

Le Philips TV 8807 est un téléviseur 4K LCD LED sous Android TV disponible en une multitude de diagonales : 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces. Philips oblige, on trouve autour de l’écran la technologie Ambilight sur trois côtés. Philips peut surtout mettre en avant la compatibilité HDR et les labels qui vont avec : HDR10, HLG, HDR 10+ et Dolby Vision. Seul l’Imax Enhanced manque à l’appel.

Le téléviseur intègre une puce de traitement Philips P5 pour faire tourner Android TV en version 11.0. Elle sera épaulée par 4 Go de RAM et 16 Go de stockage, avec une connexion sans-fil Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11ac.

Au chapitre des bonnes surprises, Philips propose du HDMI 2.1 sans piège : 48 Gb/s et Variable Refresh Rate sont gérés. C’est donc un téléviseur qui devrait s’adapter parfaitement aux consoles de dernière génération, notamment grâce à son taux de rafraichissement montant à 120 Hz en 4K UHD.

Un prix « compétitif »

Le constructeur n’a pas encore précisé la date de sortie et le prix de cette gamme de téléviseurs, mais promet un « prix compétitif ».

