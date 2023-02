Voici les meilleures offres des soldes pour acheter un smartphone à petit prix

Ça y est, les soldes d’hiver sont lancées et avec elles, une ribambelle d’offres sur les meilleurs smartphones du moment. Pixel 7, Galaxy S22 et Z Flip 3, Oppo Find X5 Pro, iPhone SE... il y en a pour tous les goûts et surtout, toutes les bourses.

Si vous êtes actuellement en quête de votre prochain smartphone, c’est le bon moment pour craquer. Pourquoi ? Tout simplement parce que les soldes d’hiver, qui ont lieu jusqu’au 7 février, constituent une belle occasion pour les e-commerçants de proposer des offres intéressantes sur les smartphones les plus en vue. Pour l’occasion, nous vous avons donc concocté une sélection des offres les plus alléchantes que nous avons pu croiser jusqu’à maintenant.

Pour être parfaitement renseignés, jetez aussi un œil à notre guide des meilleurs smartphones en 2023.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2023

Vivo X80 Pro

À bien des égards, le Vivo X80 Pro est un modèle particulier pour Vivo. Il s’agit, par exemple, du premier smartphone de la firme chinoise à dépasser la barre symbolique de 1 000 euros. Il est toutefois possible de l’avoir bien en dessous de ce tarif. Pour les soldes, Bouygues vous cède la version 8 + 256 Go à -40 % du prix initial.

Qu’attendre du Vivo X80 Pro ?

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Une sublime dalle WQHD+ à 120 Hz

Ergonomique, performant et épuré

Au lieu de 1 379 euros habituellement, le Vivo X80 Pro (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 747 euros chez Bouygues Télécom. Vous le payez 827 euros, mais un remboursement de 80 euros interviendra après achat.

Xiaomi Poco F4

Un bon smartphone au bon prix, Poco en a fait sa marque de fabrique. Depuis la première génération de la gamme F, le constructeur n’en finit plus de séduire sur chaque itération. C’est le bon moment pour craquer sur le Poco F4, car Xiaomi cède la version 6+128 Go 15 % moins chère pour les soldes d’hiver.

Que propose le Xiaomi Poco F4 ?

Un bon processeur Snapdragon 870 et le GPU Adreno 650

Une dalle AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Une excellente autonomie avec recharge rapide

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xiaomi Poco F4 est maintenant disponible en promotion à 319 euros chez Xiaomi.

Sony Xperia 10 IV

Pour son Sony Xperia 10 IV, la firme nippone n’est vraiment pas venue pour faire de la figuration, loin de là. Malgré un prix plus bas que d’habitude, cela reste une itération Xperia, avec les caractéristiques que cela suppose, à savoir un smartphone avec un écran allongé et une bonne expérience photo. Ce modèle vous revient d’ailleurs moins cher pour les soldes d’hiver, grâce à près de -25 % de réduction.

Le Sony Xperia 10 IV en quelques mots

Un Qualcomm Snapdragon 695

Batterie de 5 000 mAh et recharge rapide

Un écran OLED Full HD certifié IP68 et Gorilla Glass Victus

Au lieu de 499 euros habituellement, le Sony Xperia 10 IV est maintenant disponible en promotion à 383 euros chez Amazon.

Oppo Find X5

Oppo devrait très prochainement sortir sa nouvelle fournée 2023. En attendant, le Find X5 garde de sérieux atouts grâce à sa fiche technique premium. Entre performances, écran, photo, et style, c’est le smartphone du parfait compromis. Et à l’occasion des soldes, Amazon propose l’offre la plus intéressante du moment avec 350 euros de remise sur son prix d’origine.

Un téléphone que l’on apprécie pour …

Ses belles finitions et son écran OLED de qualité

Son interface ColorOS plaisante à utiliser

Son chargeur rapide de 80W

Disponible à sa sortie au prix de 999 euros, l’Oppo Find X5 est actuellement affichée à un prix plus doux sur Amazon : 649 euros.

OnePlus 10 Pro

Dans quelques jours sera annoncé le prochain fleuron de OnePlus, avec cette fois le modèle Pro aux abonnées absents. Malgré l’arrivée prochaine de son successeur, le OnePlus 10 Pro reste un superbe appareil. Il remplit quasiment toutes les cases, avec son design soigné, son excellent écran, ses prestations photo et ses performances très solides. Et, si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, ce smartphone haut de gamme perd près de 300 euros de son prix.

Quels sont les bons points du OnePlus 10 Pro ?

Un très bel écran Oled en QHD+ et 120 Hz

Une puissante puce : Snapdragon 8 Gen 1

Une belle polyvalence photo

Sans oublier sa charge rapide de 80W efficace

Pour la 2e démarque, Darty brade le OnePlus 10 Pro à 629 euros, contre 919 euros à son lancement. Il est également au même prix sur Amazon.

Oppo Reno 8 Lite

Opter pour la gamme Reno d’Oppo s’avère être le parfait compromis pour profiter d’une expérience fluide et agréable au quotidien. Le modèle 8 Lite se trouve être le plus abordable de sa série, mais propose de solides arguments sur le papier. Il est d’ailleurs plus intéressant maintenant qu’il perd 120 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie avec l’Oppop Reno 8 Lite

Un joli design accompagné d’un écran AMOLED

Des performances correctes

La charge rapide est au rendez-vous

Annoncé à 449,90 euros, l’Oppo Reno 8 Lite se trouve aujourd’hui à 379 euros, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 28/02, le téléphone ne coûte plus que 329 euros sur la boutique RED by SFR.

OnePlus Nord 2T

Avec sa gamme Nord, OnePlus propose des appareils milieu de gamme polyvalent. Le Nord 2 s’est vu récemment remplacé par une variante : le Nord 2T. Ce modèle sera satisfaire la plupart des utilisateurs, sans avoir à briser votre tirelire pour acheter un smartphone premium. Il se vend à un prix abordable tout en promettant d’exploiter au mieux le savoir-faire de la marque. Avec l’arrivée des soldes, il voit son prix chuter grâce à une réduction de 130 euros.

Quels sont les atouts du OnePlus Nord 2T ?

Son écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

Un SoC puissant pour le jeu avec le Dimensity 1300

Sa charge rapide de 80 W

Lancé à 429 euros, le OnePlus Nord 2T profite de 30 % de réduction et s‘affiche à 299 euros sur le site Amazon.fr.

Realme GT 2 Pro

Realme tente depuis quelques années de se faire un nom sur le marché des smartphones haut de gamme avec notamment sa série GT. Lancé l’année dernière, le GT 2 Pro a su impressionner par son rapport performance-prix assez alléchant, spécialement puisqu’il avait pris la place du smartphone incluant un SoC Snapdragon 8 Gen 1 le moins cher du marché. Eh bien, sachez que c’est encore le cas aujourd’hui et bien plus encore parce qu’il est possible de l’obtenir chez Darty avec 42 % de réduction pendant la période des soldes.

Le Realme GT 2 Pro en quelques mots

la charge rapide très efficace jusqu’à 65 W ;

l’écran OLED de 6,67″ en QHD+ et 120 Hz adaptatif ;

la puissance du combo Snapdragon 8 Gen 1 + 8 Go de RAM.

Au lieu de 749 euros à son lancement, le Realme GT2 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 439 euros chez Darty en coloris noir.

Realme 9 4G

Avec le Realme 9, la marque chinoise frappe un grand coup sur le secteur de l’entrée de gamme. Il dispose d’un grand écran Amoled FHD+ à 90 Hz en 6,6 pouces. Sur la photo, vous aurez un triple capteur photo, avec un principal de 108 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. En outre, son imposante batterie de 5 000 mAh lui permettra de tenir deux jours loin d’une prise électrique.

Vendu au prix conseillé de 279,99 euros, le Realme 9 (4G) est remisé à 199 euros sur le site Cdiscount. Il est disponible chez Amazon au même prix.

OnePlus Nord CE 5G

Avec sa gamme Nord, le constructeur OnePlus signe un retour aux sources très apprécié par les utilisateurs. On retrouve bien là la philosophie de la marque qui propose un smartphone équilibré avec de bonnes performances le tout à un prix contenu. Le modèle CE en est le parfait exemple, il s’agit d’une version allégée du Nord qui reste très intéressante surtout avec près de 25 % de réduction.

Affiché à 329 euros sur le site du constructeur, le OnePlus Nord CE 5G revient à seulement 229 euros à la Fnac et Darty.

Xiaomi Redmi Note 11

Celles et ceux qui ont un petit budget, mais qui recherchent tout de même un smartphone efficace peuvent sans souci se tourner vers Xiaomi, qui propose des modèles d’entrée de gamme tout à fait recommandable. C’est le cas des Redmi Note 11, qui possède de nombreux atouts malgré quelques concessions nécessaires pour maintenir un prix contenu. Actuellement, les soldes font baisser le prix de ce smartphone, le rendant ainsi encore plus intéressant.

Initialement affiché à 249,90 euros sur le site du constructeur, le Xiaomi Redmi Note 11 (128 Go) est désormais vendu à 179,99 euros sur Cdiscount.

Oppo Reno 7

Disponible depuis quelques mois, l’Oppo Reno 7 est un smartphone milieu de gamme qui contrairement au Reno 6, se veut sous la barre des 350 euros. Une baisse de prix qui s’accompagne de quelques concessions, certes, mais la fiche technique qu’il propose est très convaincante : une charge rapide, de belles performances et surtout un prix plus convaincant grâce à cette offre qui lui fait perdre 80 euros sur son prix de lancement.

Disponible à sa sortie à 329 euros, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est en ce moment en promotion à 249 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Sorti il y maintenant un peu plus d’un an, le Samsung Galaxy Z Flip 3 a aujourd’hui laissé place au quatrième modèle de smartphone pliable à clapet de la firme, Coréenne. Cela ne remet pour autant pas en question ses qualités qui restent encore largement à la page en plus de conserver l’effet Whaou de la gamme Flip. Il est d’autant plus recommandable puisqu’on peut se l’offrir enfin à un très bon prix chez Rakuten avec près de 50 % de réduction sur son prix habituel.

Habituellement proposé à 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est actuellement proposé à 599 euros sur fnac.com. En adhérant gratuitement au Club R, 29,95 euros vous seront offerts sur vos prochains achats. Ce modèle est vendu et expédié par Boulanger par l’intermédiaire de Rakuten.



au meilleur prix ?

Asus Zenfone 9

Contrairement aux autres constructeurs qui développent un modèle sur chaque segment, le positionnement d’Asus est assez malin. Avec sa gamme Zenfone, la firme s’attaque à un marché finalement moins concurrentiel : les smartphones compacts. Le dernier modèle en date de cette mouture est l’Asus Zenfone 9. Pour les soldes d’hiver 2023, vous pouvez avoir la version 8 + 128 Go à 100 euros de moins.

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Asus Zenfone 9 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Fnac et Darty.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Est-il vraiment nécessaire de présenter le Galaxy S22 Ultra ? Dernier-né de Samsung et grand frère de la série S22, ce smartphone propose des prestations très haut de gamme qui en font incontestablement l’un des smartphones de 2022. Doté d’un design original qui n’est pas sans rappeler feu le Galaxy Note, le Galaxy S22 Ultra s’avère extrêmement plaisant à utiliser et l’ajout du stylet est, au final, loin d’être gadget.

Sous le capot, on retrouve un Exynos 2200 tout à fait capable en dépit de quelques désagréments une fois en jeu. De manière assez classique pour un téléphone signé Samsung, l’écran est un petit bijou : grand, lumineux, fluide, réactif et parfaitement calibré, il offre un affichage qui frôle la perfection. Rien à redire non plus sur la partie photo, portée par un capteur principal à 108 mégapixels.

Lancé à près de 1 200 euros en début d’année dernière, le Galaxy S22 Ultra est actuellement en solde chez Fnac, qui vous propose d’économiser 200 euros. De quoi l’obtenir à 999 euros.

Google Pixel 6a

Si vous cherchez un smartphone simple et agréable à utiliser, bon en photo et peu onéreux, le Pixel 6a est fait pour vous. L’expérience utilisateur proposée par Google sur Android 12 est tout simplement exemplaire. La présence de tous les services et fonctionnalités Google sont au rendez-vous et utiliser ce Pixel 6a est un régal. D’autant plus que son design compact et maîtrisé lui octroient une excellente prise en main.

Sur la partie photo, Google a aussi tapé juste avec un bloc photo particulièrement polyvalent qui brille dans la plupart des situations, en portrait comme de nuit. Une franche réussite qui en fait l’un des meilleurs photophone dans sa catégorie de prix. Un écran OLED Full HD+ à 60 Hz et un SoC Google Tensor viennent compléter la panoplie de ce Pixel 6a franchement bien achalandé.

Durant les soldes, la Fnac vous propose d’économiser 110 euros sur le Google Pixel 6a, ce qui permet de l’obtenir pour 349 euros au lieu de 459 euros.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

