Oppo Find X6 : son écran se rapprocherait de celui du Find X5 Pro

Après une série Oppo Find X5 réussie, les Oppo Find X6 se préparent gentiment. Jusqu’ici, les fuites se sont plutôt concentrées sur le design du dos du smartphone de base, l’Oppo Find X6, mais on en apprend aujourd’hui un peu plus sur les éventuelles capacités de l’écran.

Le leaker Digital Chat Station a révélé une fiche technique assez alléchante. Le Find X6 proposerait une dalle qu’on pourrait sans doute qualifier de Full HD+ puisqu’elle afficherait une définition de 2772 par 1240 pixels. Ce serait donc un peu plus de pixels que l’Oppo Find X5 avec ses 2400 x 1080 pixels l’année dernière.

Une dalle possiblement plus grande

Ce gain de pixels ne serait pas inutile. En effet, toujours d’après le leaker officiant sur Weibo, la taille de la dalle grandirait. Elle passerait de 6,5 pouces à 6,74 pouces, une taille proche de l’actuel Oppo Find X5 Pro. On peut donc imaginer que l’Oppo Find X6 Pro gagne encore un peu plus en taille

Pour le reste, il s’agirait bien sûr d’une dalle Amoled en 120 Hz. Petit changement probable à l’horizon : le poinçon pour la caméra selfie percerait ce coup-ci le téléphone en son centre et non sur le côté. Vu l’agrandissement de la dalle, ce ne serait pas une énorme perte, mais si la nouvelle se confirme, on peut tout de même le regretter. En effet, le poinçon sur les côtés à l’avantage de dégager la vue pour les jeux vidéo ou la vidéo.

L’Oppo Find X6 est attendu pour la fin février pour un tarif autour des 1000 euros. La version Pro pour sa part devrait s’approcher des 1300 euros.

