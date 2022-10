Google Pixel 7 vs Pixel 6 : qu’est-ce qui change ?

Les Pixel 7 et Pixel 6 se ressemblent beaucoup d'extérieur, mais faut-il s'y fier ? Quelles sont les différences notables entre ces deux modèles ? Batterie, design, interface... on fait le point sur les nouveautés.

Le Google Pixel 7 a une grande qualité, nous l’avons souligné dans notre test : il coûte moins cher que la plupart de ses concurrents (il en va de même pour le Pixel 7 Pro, mais pas pour la Pixel Watch). Mais ce serait oublié qu’il possède un redoutable concurrent direct : le modèle qui l’a précédé, le Pixel 6. Trouvable aujourd’hui dès 550 euros, voire moins sur certaines promos, il peut s’avérer un choix judicieux à la place du tout dernier modèle. On fait le point sur les différences pour vous aider à choisir.

Design un peu plus affiné

Sur le design, trois différences sont à noter :

Le Pixel 7 est plus léger de 10 grammes et passe ainsi la barre des 200 grammes pour 197 grammes. Il est également plus petit grâce à une diagonale d’écran de 6,3 pouces contre 6,4 auparavant. Tout cela en fait un smartphone plus compact que le Pixel 7, mais aussi un tout petit peu moins confortable pour regarder de la vidéo, d’un poil.

Le bloc photo a changé quelque peu. Plus arrondi, avec des arêtes moins marquées, il devrait un peu mieux vieillir que son prédécesseur du fait de sa couleur claire.

La couleur du bloc photo se retrouve sur les tranches, les rendant, elle aussi, plus claires. En résulte un téléphone dont les tranches ont l’air moins épaisses. En effet, sur le Pixel 6, les tranches noires amenaient un effet grossissant.

Pas besoin de s’attarder sur l’écran, en dehors de la luminosité qui semble avoir un peu progressé (922 cd/m² contre 757 cd/m²), on est résolument sur la même dalle sauf sur la taille (pour rappel, ici de 6,3 pouces contre 6,4 avant). Elle se montre précise, bien calibrée, rafraichie à 90 Hz, mais manque un tout petit peu de couleurs et peine à atteindre le DCI-P3.

Android et puissance, différence pas flagrante

Sur la partie logicielle, vous aurez la même expérience à peu de chose près. A priori, le Pixel 7 devrait bénéficier d’une année de suivi logicielle en plus, l’amenant jusqu’à Android 16, suivi de deux années de patchs de sécurité jusqu’en 2027 à peu près, là où le Pixel 6 s’arrêtera à Android 15 et ne sera plus pris en charge 2026.

En termes de puissance, le Google Tensor G2 est peu ou prou une version légèrement overclockée du Tensor premier du nom, présent dans le Pixel 6.

Modèle Google Pixel 7 Google Pixel 6 AnTuTu 9 713948 727865 AnTuTu CPU 188925 189171 AnTuTu GPU 281639 295509 AnTuTu MEM 99164 101918 AnTuTu UX 144220 141267 PC Mark 3.0 10292 10354 3DMark Wild Life 6457 6545 3DMark Wild Life framerate moyen 39 FPS 39.20 FPS 3DMark Wild Life Extreme 1841 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 11 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 48 / 33 FPS 45 / 32 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 61 / 63 FPS 59 / 66 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 143 FPS 90 / 159 FPS Geekbench 5 Single-core 962 N/C Geekbench 5 Multi-core 2859 N/C Geekbench 5 Compute 4502 N/C Lecture / écriture séquentielle 1299 / 910 Mo/s 1387 / 247 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 50855 / 63915 IOPS 36943 / 43893 IOPS

Si nos benchmarks tendent à démontrer que le gain n’est pas évident d’une génération à l’autre, nos tests vont un peu dans le même sens. Le Tensor, même de deuxième génération, n’est pas la puce la plus puissante du marché, loin de là. Elle ne pose aucun souci pour les usages du quotidien, mais lorsqu’il s’agit de jouer, vous ne pourrez pas mettre les graphismes à un niveau très élevé. Le Tensor G2 a l’air toutefois un tout petit peu plus à l’aise que son prédécesseur. Sur Fortnite, en qualité épique, le jeu accuse quelques baisses de framerate, même sur le Pixel 7. N’attendez donc pas le summum de l’expérience de jeu.

Des exclusivités pour le Pixel 7, mais rien de révolutionnaire

En photo, quelques nouveautés du constructeur de Mountain View sont des exclusivités du Pixel 7. Avec un Pixel 6, vous devrez faire l’impasse sur le zoom super résolution jusqu’à un facteur de X8. Ajoutons l’effet « Anti-flou », qui permet de corriger juste après leur prise des clichés flous ou encore le mode cinématique en vidéo. Il n’est pas non plus exclu que certaines nouveautés annoncées par Google arrivent d’abord sur les Pixel 7 avant de trouver leur place sur les 6.

Enfin, le capteur frontal a évolué. En plus de proposer une définition un tout petit peu plus grande, 11,1 Mpx contre 10,8 Mpx sur le Pixel 6, il intègre un autofocus.

Dernier point à connaître : sur l’autonomie, le Pixel 6 est clairement plus capable que le Pixel 7 grâce à sa batterie de 4614 mAh, contre 4355 mAh. Lors de nos tests, cela lui permettait de tutoyer les deux jours d’autonomie contre un jour et demi pour le Pixel 7 lorsque tout va bien.

Lequel choisir ?

Vous ne serez sans doute pas surpris de découvrir que comme d’habitude, tout va dépendre de votre usage et de vos attentes vis-à-vis d’un téléphone. Voici donc les critères qui peuvent vous faire préférer l’un sur l’autre.

Choisir le Pixel 6 : le choix raisonnable

Si vous mettez votre priorité dans le prix, le visionnage de contenus SVoD, ou l’autonomie, le Pixel 6 peut être un meilleur choix. De solides arguments donc, d’autant qu’en photo ou en matière logicielle, la prestation est proche.



Choisir le Pixel 7 : tout sur le design et la durée de vie

Le Pixel 7 a pour lui la durée de vie théorique grâce à une année de mise à jour supplémentaire, la compacité du fait d’un poids et d’une taille réduits et quelques nouveautés en plus, comme la reconnaissance faciale ou le zoom super res. La puissance en plus, bien que réelle, n’a rien de déterminant tant les deux téléphones restent proches sur ce point.



