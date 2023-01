Soldes : Cdiscount commence l’année en beauté avec des offres incroyables

Les soldes d'hiver marquent le début de l'année 2023 en termes d'événement commercial. Et, quel démarrage, avec des produits Tech à prix vraiment séduisants. Cdiscount possède quelques pépites dans son catalogue. Voici celles que nous avons retenues.

Les soldes d’hiver permettent de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech de l’année dernière. En effet, grâce à Cdiscount, vous pourrez obtenir à prix (très) réduit les smartphones, tablettes, TV et autres, qui ont marqué 2022. Les promotions sont extrêmement nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des soldes sur Cdiscount

Pour certaines offres ci-dessous, il faut saisir le code promo 25DES299 euros avant de procéder au paiement de votre commande. Celui-ci permet d’économiser 25 euros à partir de 299 euros d’achat.

Mini frigo Xbox Series X

Pour accompagner sa nouvelle console next-gen, Microsoft a commercialisé divers accessoires. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Mini Frigo Xbox Series X détonne de tous. Sa principale particularité réside sur sa conception inspirée de la console de nouvelle génération. Autrement, c’est aussi en promotion pendant les soldes, avec 30 euros de rabais.

Pourquoi le Mini Frigo Xbox Series X est intéressant ?

Un frigo à l’effigie de la Xbox Series X

Un frigo d’appoint portable

Un équipement officiel en édition limitée

Au lieu de 119,99 euros habituellement, le Mini Frigo Xbox Series X est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros chez Cdiscount.

Roborock S7 Pro Ultra

Depuis son arrivée sur le marché des aspirateurs robots, Roborock s’est peu à peu taillé la part du lion et est aujourd’hui considéré comme l’une des références en la matière. Il faut dire que la marque fait régulièrement mouche avec des produits innovants et efficaces. C’est, par exemple, le cas de son S7 Pro Ultra, sorti l’année passée, qui bénéficie d’ailleurs aujourd’hui d’une réduction de près de 600 euros pour les soldes d’hiver.

Pourquoi choisir le Roborock S7 Pro Ultra ?

Pour sa serpillère sonique qui désincruste la saleté ;

pour son système de cartographie et de navigation poussé ;

pour sa station d’accueil et de vidange polyvalente qui augmente son autonomie.

Appareil très haut de gamme, le Roborock S7 Pro Ultra est habituellement proposé à 1 499 euros. Durant les soldes, Cdiscount fait tomber son prix à 929 euros. Un prix que vous pourrez abaisser à 904 euros en utilisant le code de promo 25DES299. Soit une réduction 595 euros au total.

LG OLED48C2

La gamme C2 de LG compte en tout six déclinaisons. La version 48 pouces reste emblématique dans la mesure où c’est le premier téléviseur OLED de petite taille à être commercialisé. Son succès a consolidé la réputation de LG sur le marché des TV OLED. Pour l’avoir à prix réduit, les soldes sont le bon moment puisqu’il bénéficie de 325 euros de remise.

En quoi le TV LG OLED48C2 est intéressant ?

Avec le processeur Alpha 9 Gen 5 et webOS

Immersion visuelle avec Dolby Vision IQ

Quatre ports HDMI 2.1

Une dalle OLED Evo de 121 cm avec 120fps en 4K

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le TV LG OLED48C2 est maintenant disponible en promotion à 874 euros avec le code promo 25DES299 chez Cdiscount.

SSD 1 To

Vous avez besoin d’un SSD avec assez de stockage, de qualité et sans y mettre trop cher ? PNY et Western Digital sont des marques de choix si vous aviez dans l’idée d’ajouter du stockage à votre configuration PC. Cela tombe plutôt bien puisque ces deux SSD au format 2,5 pouces sont au même prix à un peu moins de 60 euros chacun pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir des SSD WD Green et PNY

Des vitesses de lecture de plus de 500 Mb/s

Une capacité totale de 1 To

Garantis durant 3 ans

Les deux SDD, le PNY CS900 et le Western Digital Green de 1 To chacun sont au même tarif sur la boutique en ligne de Cdiscount, à savoir 59 euros au lieu des 100 euros environs habituellement.

Samsung HW-K335

L’audio des téléviseurs n’est pas toujours à la hauteur de sa performance graphique. Si vous désirez améliorer considérablement le son de votre TV sans vous ruiner, la meilleure option à l’heure actuelle est la barre de son. Avec la Samsung HW-K335, vous ferez une économie de 50 % en l’achetant pendant les soldes d’hiver.

En quoi la Samsung HW-K335 est intéressante ?

Une puissance totale de 130 W

Compatible Dolby Digital

Une restitution précise et un son surround 2.1

Au lieu de 199 euros habituellement, la Samsung HW-K335 est maintenant disponible en promotion à 99 euros sur Cdiscount.

Xiaomi 12

Xiaomi a dévoilé il y a quelques semaines ses nouveaux fleurons. En revanche, les Xiaomi 13 n’ont pas encore de date de sortie en France. Si vous êtes donc à la recherche d’un smartphone haut de gamme de la marque, il faut donc se diriger vers le Xiaomi 12. Ce dernier présente des caractéristiques premium tout en conservant un prix bas. Il est d’ailleurs en promotion et même moins cher pendant les soldes d’hiver avec 425 euros de remise.

Quels sont les atouts du Xiaomi 12 ?

Le design compact et bien fini

L’écran de 6,28 pouces Amoled à 120 Hz

La charge rapide efficace

Proposé à 899,90 euros pour sa version 8 + 256 Go, le Xiaomi 12 se négocie pendant les soldes à seulement 474 euros sur le site Cdiscount en utilisant le code « 25DES299« .

iPhone 13

Même avec l’apparition de l’iPhone 14, l’ancien fleuron d’Apple reste très recommandable. L’iPhone 13 que nous avons noté 9/10 par le passé est à l’heure actuelle plus intéressant que son successeur. Il faut dire que peu de choses les séparent, esthétiquement les mêmes, ils profitent de la même puce à quelques détails près. Le modèle de l’an passé garde a un sérieux atout, c’est son prix qui devient encore plus bas durant les soldes avec 160 euros de remise.

L’iPhone 13 est toujours d’actualité grâce à…

Un écran OLED de qualité

Des performances solides avec la puce A15 Bionic

Son endurance améliorée : jusqu’à 2 jours selon l’utilisation

Proposé à 909 euros à son lancement, l’iPhone 13 (128 Go) est actuellement en promotion à 749 euros en utilisant le code 25DES299 sur Cdiscount.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

La marque Redmi de Xiaomi est reconnue pour l’excellent rapport équipement-prix de ses smartphones, généralement salués pour la qualité de leur appareil photo, pour leur autonomie, mais également pour leur design soigné. Lancé en 2021, le Redmi Note 10 Pro ne fait pas figure d’exception et a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors de notre test. Et, pour les soldes, le prix baisse de plus de 100 euros.

Les points forts du Redmi Note 10 Pro

Un écran AMOLED 120 Hz

Un appareil photo de 108 mégapixels

Une large autonomie

Lancé à 329 euros en 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 Go) est actuellement disponible au prix réduit de 199 euros chez Cdiscount.

Google Pixel 7 et 7 Pro

Fidèle à sa marque de fabrique, Google est revenu en 2022 avec deux nouveaux smartphones : les Google Pixel 7 et 7 Pro. Pixel Expérience améliorée et photographie optimisée, le cru 2022 était proposé à moins de 1 000 euros. Pendant les soldes, leurs prix sont encore plus intéressants avec des réductions allant de 75 euros pour l’un et jusqu’à 125 euros pour l’autre.

Les points fort des Google Pixel 7 et 7 Pro

L’expérience Android à son meilleur niveau ;

un appareil photo boosté à l’IA de Google ;

un très bon rapport qualité/prix y compris sans les soldes.

Ce que le Google Pixel 7 Pro a en plus

Un module téléobjectif supplémentaire ;

un Super Res zoom ;

une batterie un peu plus imposante.

Pendant les soldes, Cdiscount fait ainsi baisser le prix de ces deux très bons smartphones. Le Pixel 7 passe alors de 649 à 574 euros, et le Pixel 7 Pro passe de 899 à 774 euros, tous deux en appliquant le code 25DES299.

Retrouvez le Google Pixel 7 à 574 euros 25DES299

Retrouvez le Google Pixel 7 Pro à 774 euros 25DES299

Bose QC 45

Pionnier de la technologie de réduction de bruit, Bose ne se presse pas pour renouveler annuellement sa gamme QuietComfort. Le constructeur préfère prendre son temps pour améliorer significativement chaque mouture. Actuellement, la référence Bose QC 45 coûte 100 euros de moins pour les soldes d’hiver 2023.

En quoi le Bose QC 45 est intéressant ?

Un casque ergonomique et Bluetooth multipoint

Une grande autonomie

Réduction de bruit active et mode transparent

Au lieu de 349 euros habituellement, le Bose QC 45 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 représente le milieu de gamme et propose une fiche technique équilibrée et suffisante pour certains usages. Il a l’avantage de profiter du savoir-faire de la marque, dans une tranche tarifaire aux alentours des 300 euros. Pendant les soldes, il bénéficie de 110 euros de réduction.

Le Galaxy M32 en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,4 pouces en FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace et une expérience utilisateur agréable

Une grosse batterie pour tenir la cadence

Lancé à 309 euros, le Samsung Galaxy M32 se négocie moins cher à l’occasion des soldes : 199 euros seulement sur Cdiscount.

En alternative, le Samsung Galaxy M33 5G est aussi en promotion et passe à 209 euros contre 329 euros.

Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White

Pour celles et ceux qui veulent juste profiter des fonctionnalités de contrôle à distance pour l’éclairage intérieur du domicile, pas besoin de choisir une ampoule connectée onéreuse qui propose des millions de couleurs différentes. Pour cela, il y a Xiaomi qui propose sa Mi LED Smart Bulb Warm White à un prix défiant toute concurrence. Surtout, qu’en ce moment ce sont les soldes, et l’ampoule abordable du constructeur chinois chute sous les 10 euros.

Les points forts de la Mi LED Smart Bulb Warm White

Une installation simple et rapide

Une ampoule avec une longue durée de vie

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 14,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est actuellement affichée en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount.

