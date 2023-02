Xiaomi Poco X5 : une fiche technique solide pour un prix alléchant

Le Poco X5 officialisé par Xiaomi est un smartphone à plus ou moins 300 euros selon la version qui se dote d'un écran Amoled 120 Hz, d'une puce intéressante et d'une batterie généreuse.

« Le juste équilibre pour une expérience optimisée ». C’est en ces termes que Xiaomi présente le tout nouveau Poco X5 5G officialisé aux côtés du Poco X5 Pro que nous avons testé. Comparé à ce dernier, le smartphone fait quelques petits compromis pour atteindre un prix encore plus attrayant : 350 euros pour la configuration maximale.

Les caractéristiques à retenir sur le Xiaomi Poco X5

Voici les éléments importants de la fiche technique à garder en tête si ce Xiaomi Poco X5 5G vous intéresse.

Écran Amoled de 6,67 pouces à 120 Hz, Full HD+

Snapdragon 695

6 à 8 Go de RAM LPDDR4X

128 à 256 Go de stockage UFS 2.2 (extensible à 1 To)

Batterie de 5000 mAh avec chargeur de 33 W

Trois capteurs photo au dos : capteur principal de 48 Mpx (f/1,8) ; ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ; macro de 2 Mpx (f/2,4).

Capteur photo frontal de 13 Mpx (f/2,45)

Compatible 5G

NFC

Prise jack 3,5 mm

165,88 x 76,21 x 7,98 mm

189 grammes

Pour l’esthétique du smartphone, on retrouve la patte de presque tous les Poco avec le haut du dos marqué par un large bloc photo dont la moitié droite sert presque uniquement à afficher le nom de la sous-marque de Xiaomi. Le vrai bloc photo tient en réalité sur la moitié gauche, là où l’on peut voir toutes les caméras arrière ainsi que le flash.

Prix du Xiaomi Poco X5

Le Poco X5 5G est disponible en France en trois coloris : vert, bleu et noir. Pour les prix, vous trouverez deux variantes. La première (6/128 Go) est au tarif conseillé de 299 euros. Comptez 349 euros pour la seconde configuration (8/256 Go).

