179 € au lieu de 299 € : c’est le super prix du Xiaomi Poco X5 lors du Black Friday

Même quand on a un budget restreint, on peut trouver de bons smartphones pas chers, et c’est encore plus le cas pendant le Black Friday ! On trouve le Xiaomi Poco X5 en promotion à 179 euros au lieu de 299 euros de base.

La gamme Poco de chez Xiaomi cherche à offrir de bonnes performances pour un prix relativement bas. Le Poco X5 par exemple, présente une fiche technique équilibrée et se négocie à un prix plus abordable encore grâce au Black Friday Week.

Que propose le Xiaomi Poco X5 ?

Un grand écran Amoled FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 695

Une batterie de 5 000 mAh avec la charge 33 W

Le Xiaomi Poco X5 dans sa version 128 Go est vendu à 299 euros depuis sa sortie, mais à l’occasion du Black Friday Week, il est possible de l’obtenir à seulement 179,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X5 au meilleur prix ?

Un bel affichage fluide

Le Xiaomi Poco X5 plaît pour sa grande dalle rafraîchie à 120 Hz. Une expérience de navigation totalement fluide, qui profite en plus d’Amoled et d’une définition Full HD+. Parfait, donc pour consommer du contenu multimédia.

Au dos, le Poco X5 peut compter sur un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Dans les faits, le X5 fait le boulot à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies lorsque les conditions de lumière sont réunies.

Assure de belles prestations

Sous le capot, le Poco X5 est propulsé par le processeur Snapdragon 695, associé à 8 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, l’expérience est fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D, à condition toutefois de revoir à la baisse les graphismes. Cette puce apporte au passage une compatibilité avec le réseau 5G. À noter, le Poco X5 tourne sous Android 12 avec l’interface MIUI 13.

Il a surtout l’avantage d’intégrer une batterie de 5 000 mAh. Un accumulateur suffisant pour utiliser votre téléphone pendant une bonne journée. Pour celle et ceux dont l’utilisation est plus intensive, sachez qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W. D’après la marque, 10 minutes de charge vous permettent de profiter de 2 heures de lecture vidéo.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone pas cher à moins de 200 euros en 2023 ?

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.