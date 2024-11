Amazon retire 180 € au Xiaomi Poco F5, un smartphone performant et pas cher pendant le Black Friday

En ce moment, le Xiaomi Poco F5 est disponible pour 299 euros au lieu de 479,90 euros dans sa configuration la plus boostée pendant les offres en avant-première du Black Friday sur Amazon.

Avec sa gamme Poco, Xiaomi propose des smartphones du milieu de gamme assortis de quelques caractĂ©ristiques premium. Les Poco F reprĂ©sentent le haut du panier de cette gamme et jouissent de performances idĂ©ales pour le gaming. Avec son processeur Snapdragon et ses 12 Go de RAM, ce Xiaomi Poco F5 est parĂ© pour rĂ©pondre Ă tous les besoins. De plus, il profite d’une rĂ©duction de plus de 180 euros.

Le Xiaomi Poco F5 en bref

Un écran AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 7+ Gen 2 performant

Une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W

Au lieu de 479,90 euros Ă son lancement, le Xiaomi Poco F5 (256 + 12 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 299 euros sur Amazon.

Un grand écran pour mieux apprécier ses jeux

Pour se distinguer de la concurrence, le Xiaomi Poco F5 mise essentiellement sur la partie hardware, il ne faut donc pas s’attendre Ă un design extraordinaire. Celui-ci ne propose aucun raffinement particulier et il est mĂŞme dĂ©pourvu de certification IP. Seul un verre Gorilla Glass 5 protège son Ă©cran de 6,67 pouces. Quant Ă celui-ci, il s’agit d’une dalle AMOLED en dĂ©finition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz et une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3.

Les Xiaomi Poco ne sont pas reconnus pour leur appareil photo mais il n’empĂŞche que la configuration du Poco F5 est dĂ©cente avec son capteur principal de 64 Mpx. Ă€ cĂ´tĂ©, on retrouve un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx, beaucoup plus anecdotiques, particulièrement en ce qui concerne le capteur macro qui est inutile Ă ce niveau de dĂ©finition. Ă€ l’avant, c’est un capteur frontal de 16 Mpx qui permet de prendre des selfies.

Des performances orientées vers le gaming

Que l’on se rassure sur les performances, Xiaomi n’a pas lĂ©sinĂ© sur les moyens pour que la partie hardware de son Poco F5 n’ait pas Ă rougir face Ă certains smartphones plus chers. Celui-ci se dote d’un Snapdragon 7+ Gen 2 couplĂ© avec 12 Go de RAM LPDDR5 capable de gĂ©rer efficacement le multitâche ainsi que les gros jeux du Play Store avec un bon niveau de graphismes. Surtout, on retrouve une chambre Ă vapeur LiquidCool Technology 2.0 pour assurer le refroidissement, le genre d’Ă©lĂ©ment qui Ă©quipe gĂ©nĂ©ralement les smartphones premium.

Enfin, le Xiaomi Poco F5 embarque une batterie de 5 000 mAh qui lui confèrerait une autonomie d’une journĂ©e en moyenne, sachant qu’il est possible d’allonger cette durĂ©e en bloquant le taux de rafraĂ®chissement Ă 60 Hz. Pour un smartphone dans cette tranche de prix, cela reste correct. Du cĂ´tĂ© de la recharge, le Xiaomi Poco F5 est livrĂ© avec un bloc de 67 W qui permettrait une recharge complète en 46 minutes selon le constructeur chinois.

Afin de comparer le Xiaomi Poco F5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

