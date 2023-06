À seulement 172 €, le Xiaomi Poco X5 est un rapport qualité-prix imbattable

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone agréable à utiliser, avec un bel écran et une bonne autonomie, le Xiaomi Poco X5 pourrait bien être une solution à envisager. En plus, il ne coûte que 172 aujourd'hui, au lieu de 299 euros au départ.

Le smartphone ultra haut de gamme de Xiaomi est enfin disponible en France, mais il conviendra difficilement aux petites bourses avec son prix élevé. C’est pourquoi nous vous conseillons plutôt le Poco X5, un smartphone entrée de gamme, qui affiche de belles caractéristiques techniques pour le prix. À ce propos, il améliore son rapport qualité-prix grâce à 130 euros de remise sur son prix initial.

Les atouts du Xiaomi Poco X5

Un grand écran Amoled Full HD+ à 120 Hz

Un SoC efficace : Snapdragon 695

Endurant et se charge rapidement

Vendu à 299,90 euros, le Xiaomi Poco X5 est remisé à 272 euros sur le site AliExpress, mais grâce à un coupon vendeur d’une valeur de 100 euros, il tombe à 172 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X5 au meilleur prix ?

Un grand écran fluide et agréable à utiliser

À ce tarif, le Xiaomi Poco X5 offre une expérience de navigation totalement fluide, grâce à sa dalle rafraîchie à 120 Hz. Et la fluidité n’est pas le seul bon point, puisque Xiaomi intègre sur son téléphone un écran Amoled de 6,67 pouces en définition Full HD+, ce qui est idéal pour consommer du contenu multimédia.

Le Poco X5 se compose d’un triple capteur photo à savoir, un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Dans les faits, le X5 fait le boulot à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies lorsque les conditions de lumière sont réunies.

Des prestations solides pour le prix

Pour fonctionner efficacement, le Poco X5 est propulsé par le Snapdragon 695, associé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration a le mérite de proposer au quotidien une expérience fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D, à condition toutefois de revoir à la baisse les graphismes. Cette puce apporte au passage une compatibilité avec le réseau 5G. À noter, le Poco X5 tourne sous Android 12 avec l’interface MIUI 13.

L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 000 mAh permettant ainsi de faire tenir le smartphone sur environ 2 jours. Vous pourrez donc profiter du 120 Hz sans problème. Au cas où, sachez que la batterie de ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C. Ce n’est pas la plus véloce proposée par la marque, mais elle permet de récupérer en 30 minutes la moitié de l’énergie. Enfin, le Xiaomi Poco X5 prend en charge le NFC, et intègre une prise jack 3,5 mm pour ceux qui n’ont pas d’écouteurs sans fil.

Pour un budget inférieur à 200 euros, il est possible de trouver de bons smartphones pas chers, et pour vous aider dans votre choix : voici notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !