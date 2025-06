Test du Lenovo IdeaPad Slim 3x (Snapdragon) : trop de sacrifices pour être compétitif

L’introduction des puces ARM au sein des ordinateurs Windows ne se passe pas sans heurts. Si la première visée fut haut de gamme, la réalité est que c’est plutôt du côté de l’entrée et du milieu de gamme que Qualcomm commence à trouver du terrain. Le Lenovo IdeaPad Slim 3x de 2025 intègre en effet une puce Qualcomm Snapdragon X1 tout ce qu’il y a de plus simple pour baisser les coûts, mais est-ce suffisant pour faire un produit intéressant ?

Fiche technique

Modèle Lenovo IdeaPad Slim 3x Gen 10 (15″ Snapdragon) Dimensions 343,4 mm x 16,9 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Snapdragon X X1-26-100 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1600 grammes Profondeur 239,5 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Qualcomm pour ce test.

Design

Nous sommes définitivement sur un PC portable d’entrée de gamme en considérant que l’intégralité du châssis est réalisée en plastique. Mais il y a différentes variations de plastique, et il faut avouer qu’ici, la formule de Lenovo fonctionne. Cet IdeaPad Slim 3x reste agréable au toucher, et sait rester sobre en conservant le design signature de la marque avec son ton gris très classique et aucun signe distinctif trop marqué.

Il est d’autant plus portable que nous sommes sur un poids de 1,6 kilogramme pour une épaisseur de 1,69 centimètre. Il y a quelques années de cela, il s’agissait des mensurations des meilleurs ultraportables. Ici, il s’agit simplement d’un ordinateur efficace, qui ne cherche pas forcément à sortir du lot, mais principalement à répondre directement aux attentes des utilisateurs. La restreinte a du bon.

Clavier et pavé tactile

C’est ici que l’on baisse en qualité. La composition du clavier est bonne, son format 15 pouces lui permet d’ailleurs d’intégrer un pavé numérique quelque peu étriqué, mais toujours utile. Sauf que voilà : les switchs sont terriblement mous, et n’ont presque aucun retour. On s’y fait, et la plupart des ordinateurs vendus à ce tarif rencontrent ce problème, mais Lenovo n’a pas fait d’effort pour rendre le tout plus confortable. Beaucoup de flex, mais rien qui ne bloque vraiment l’usage.

Le pavé tactile est aussi efficace. Si sa surface est en plastique, sa diagonale est assez grande et la glisse est suffisante. Pour sa catégorie, nous sommes satisfaits.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port d’alimentation à embout arrondi, un port USB A 5 Gb, un port HDMI 1.4, un port USB-C 5 Gb et un combo jack. À droite, nous avons un deuxième port USB A 5 Gb, un lecteur de cartes SD plein format et le bouton d’alimentation signature de Lenovo.

La connectique est assez… vieillotte. Du HDMI 1.4 aux USB tous limités à 5 Gbps, soit la norme 3.0, il est difficile de considérer le produit comme un ordinateur moderne. Pragmatiquement, les utilisateurs visés ici n’ont pas forcément besoin de plus, mais du même temps, il est difficile de justifier ces intégrations alors que la puce est capable de gérer mieux.

Webcam et audio

Si les SoC Qualcomm ont été remarqués pour leur capacité à gérer magnifiquement les photos, encore faut-il que le capteur intégré soit bon. Ici, nous revenons à une définition 720p et une gestion assez catastrophique de la lumière qui n’aide pas le Snapdragon X1 à offrir son traitement habituel.

La configuration audio est du même acabit, et rappelle les smartphones d’entrée de gamme. Il n’y a rien à remarquer ici autre que l’on pourra au moins profiter du Bluetooth 5.3 pour connecter des appareils capables de bien mieux.

Écran

Le IdeaPad Slim 3x que nous testons intègre une dalle IPS LCD de 15 pouces supportant une définition de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz, la base de la base de nos jours.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de seulement 57% de l’espace sRGB pour 38% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 319 cd/m², pour un ratio de contraste de 1130:1 avec une température de couleurs moyenne de 6060 un peu trop chaude. Le delta e00 moyen mesuré est de 4,95 sur l’espace sRGB, avec un écart maximal immense de 21 sur les tons bleus et roses.

Bon, cessons d’observer une certaine déférence journalistique : c’est mauvais. Si l’on peut accepter certaines concessions sur l’entrée de gamme, notamment le fait de ne pas supporter le DCI-P3 ou offrir une luminosité sacrifiée comme celle-ci, retourner à un écran « 45% NTSC » de la sorte n’est pas possible en 2025. C’était acceptable il y a 5 ans, plus maintenant alors que les dalles IPS LCD décentes ne sont pas difficiles à sourcer.

Logiciel

Sans surprise, le IdeaPad Slim 3x intègre pas mal de logiciels publicitaires, notamment McAfee. Beaucoup plus acceptable sur des produits de sa catégorie tarifaire pour abaisser la facture pour les consommateurs, certes, mais toujours à désinstaller à la minute où vous prenez en main votre PC.

Le logiciel Lenovo Vantage continue d’être l’un des plus agréables à prendre en main du marché. L’interface est claire, facile à lire, les explications sont là, et tout fonctionne parfaitement bien. Le constructeur continue toutefois de mettre en avant ses services payants, alors que ce qu’ils proposent (diagnostics et optimisations automatiques) est bien souvent gratuit chez d’autres.

Performances

Le IdeaPad Slim 3x est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon X1 26 100, un processeur à 8 cœurs fonctionnant jusqu’à 2,98 GHz. Il est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MHz, et 256 Go de stockage en PCIe Gen 4.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous pouvons voir des scores de 623 points en multi core pour 96 points en single core. Si le single core soutient la thèse d’un PC portable moderne, les compétences en multi core sont divisées par deux par rapport à ses contemporains. Cet ordinateur se destine définitivement à un usage bureautique uniquement, sans grande possibilité de grande productivité au delà du web et de l’écriture.

La partie graphique Adreno n’est pas non plus la plus puissante à 1088 points sur Steel Nomad. Si le Snapdragon X Elite était un peu plus compétitif sur ce point, cette variante moins chère sacrifie ce point.

Au moins, le stockage est assez moderne. Si le taux de lecture est satisfaisant, le taux d’écriture est en retrait par rapport à ce que nous a habitué le PCIe Gen 4. L’optimisation des coûts est totale.

Refroidissement et bruit

Maintenant, Qualcomm garde un avantage conséquent : ce PC ne chauffe pas et fait à peine de bruit. Le ventilateur paraît presque être là pour faire joli ou rassurer les consommateurs habitués à voir un ventilateur sur leurs configurations.

Autonomie

Le Lenovo IdeaPad Slim 3x intègre une batterie de 50 Wh, honnête, et est fourni avec un bloc d’alimentation de 65 watts. Celui-ci n’utilise pas l’USB-C, quand bien même le PC est compatible, mais un adaptateur à embout arrondi. En 2025 ? Avec une configuration Qualcomm ? Difficile une nouvelle fois de le justifier.

Sur un usage bureautique, luminosité poussée à 50%, nous retrouvons une autonomie d’une vingtaine d’heures. Qualcomm a encore cet avantage de l’autonomie, surtout sur l’entrée de gamme où Intel et AMD ne font pas autant d’efforts.

Prix et disponibilité

Le Lenovo IdeaPad Slim 3x est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 679 euros pour une configuration intégrant 512 Go de stockage.