Test du Dell Inspiron 16 (7640) 2-en-1 : bon en tout, excellent en rien

Les choix les plus complexes à faire sur le marché sont à voir du côté de l’entrée de gamme. Lorsqu’on ne veut pas dépenser des fortunes colossales, il faut forcément faire des sacrifices. Et lorsqu’on veut créer un PC portable accessible financièrement, il faut aussi en faire.

La grande question est donc toujours : est-ce que les sacrifices faits par le constructeur correspondent à ceux que je suis prêt à faire ? C’est sous cet angle que nous testons aujourd’hui le Dell Inspiron 16 7640 2-en-1.

Fiche technique

Modèle Dell Inspiron 16 2-en-1 Dimensions 356,78 mm x 18,99 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 155H Puce graphique (GPU) Intel Arc Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 2180 grammes Profondeur 250,60 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Dell pour ce test.

Design

Le Dell Inspiron 16 2-en-1 a exactement le look que vous imaginez. C’est-à-dire qu’il a tous les traits d’un ordinateur bien conçu : son châssis métallique est rigide et solide, la conception n’est pas mauvaise, et sa charnière à 360 degrés permet de le retourner sur lui-même pour former une tablette en un instant. Le mot clef qui nous vient immédiatement en tête est que celui-ci est… industriel. Très sobre et pragmatique.

Mais voilà : le Dell Inspiron 16 2-en-1 a aussi exactement les traits habituels d’un ordinateur portable conçu pour être accessible financièrement. C’est-à-dire que les détails ne sont pas là, et tout est plutôt brut de décoffrage. Le poids de l’appareil est également assez conséquent pour les normes modernes , à 2,18 kilogrammes précisément. Et son épaisseur est aussi plus marquée à 2,5 centimètres. Des concessions communes, partagées par tous les constructeurs du marché, mais qu’il faut garder en tête tant celles-ci n’apparaissent jamais en photo.

Clavier et pavé tactile

La configuration clavier est efficace. Nous sommes sur des switchs ciseaux classiques, qui offrent une distance d’activation satisfaisante et un bon rebond. Le plus gros problème du clavier est que le châssis est assez flexible, ce qui gênera les frappes lourdes. Mais dans l’absolu, on s’y fait rapidement.

Le pavé tactile est efficace, particulièrement grâce à sa grande diagonale. La surface plastique manque légèrement de glisse, mais il s’agit une nouvelle fois d’une concession tout à fait acceptable.

Connectique

À droite, nous avons le droit à un port USB A 3.2 Gen 1, une prise combo jack et un lecteur de cartes SD plein format. À gauche, nous retrouvons un port HDMI 1.4, un second port USB A 3.2 Gen 1, et deux ports Thunderbolt 4. La connectique est vraiment bonne… sur le papier. L’usage d’un SoC Intel permet à l’ordinateur d’intégrer facilement deux ports Thunderbolt 4 pour connecter des périphériques puissants.

Seule grande faiblesse : ce port HDMI 1.4 ne supporte qu’une définition maximale de 1080p à 60 Hz, qui peut être limitante en 2025. L’usage d’un dongle USB-C contournera le problème, mais on aurait vraiment apprécié un port HDMI 2.0 (minimum) intégré de série.

Webcam et audio

La webcam 1080p intégrée n’est pas si mal… pour sa génération. Elle respecte proprement la dynamique des couleurs, mais le bruit est très présent sur l’image. Tout va bien pour de la visioconférence bien sûr.

L’expérience audio est vraiment le point sur lequel Dell a fait le plus d’économie. Les haut-parleurs intégrés développent un certain volume, mais la qualité sonore est plus proche du smartphone d’entrée de gamme boosté en décibel qu’autre chose. C’est serviable, mais pas particulièrement gratifiant.

Écran

Le Dell Inspiron 16 2-en-1 intègre une dalle IPS LCD tactile de 16 pouces en définition 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Celle-ci supporte un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz somme toute assez conventionnel.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir qu’elle couvre 100,5% de l’espace sRGB pour 71,2% de l’espace DCI-P3 en volume. Rien d’étonnant, nous ne nous attendions pas à retrouver le DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 346 cd/m², ce qui n’est pas particulièrement satisfaisant pour une dalle aussi brillante. Oubliez tout espoir d’utiliser l’ordinateur portable au soleil ou avec une fenêtre derrière vous. Le taux de contraste de 1218:1 est par contre bon pour une IPS LCD.

En sRGB, Dell a au moins fait l’effort de bien calibrer la dalle. Nous retrouvons un delta E00 moyen de 1,41 excellent avec un écart maximal de seulement 2,94 absolument parfait. La température de couleurs moyenne est de 6375K, très proche de la norme NTSC recherchée de 6500K.

En somme : un bon écran un peu vieillot, qui souffre particulièrement d’un manque de luminosité pour contrer les effets négatifs de son revêtement brillant.

Logiciel

Nous sommes sur un PC Dell, et retrouvons donc l’expérience logicielle classique du constructeur : MyDell, et Support Assist. Avec toujours les mêmes critiques : MyDell, qui permet de personnaliser le comportement de son PC, est quelque peu avare en configurations et en explications. Quant à SupportAssist, le logiciel est terriblement lourd, plante la moitié du temps, et met surtout en avant des services dont nous n’avons plus vraiment besoin en 2025… en prime du support payant de la marque.

Ordinateur portable négocié à bas prix oblige, nous avons aussi le droit à une palanquée de logiciels publicitaires préinstallés. Faites-vous plaisir : débarrassez-vous de McAfee à la minute où vous récupérez l’ordinateur.

Performances

Dans notre configuration de test, le Dell Inspiron 16 2-en-1 est propulsé par un Intel Core Ultra 7 155H. Il s’agit d’un SoC à 16 cœurs — 6 performances, 8 efficients, 2 ultra efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5X à 6400 MHz, et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons un score de 711 points en multi core pour 100 points en single core. C’est ce que nous attendions du Core Ultra 7 155H que nous connaissons bien.

L’évolution sur cette génération n’était pas particulièrement importante, particulièrement en multi core, mais l’ordinateur reste relativement puissant pour sa catégorie plus dédiée à la productivité et le multimédia.

Cela se vérifie d’autant plus sur Steel Nomad de 3DMark pour les capacités 3D. Le score de 2599 points est relativement bon, mais la grande force des SoC Intel sera bien plus sur la vidéo que sur le jeu vidéo. L’ordinateur reste compétent pour des petites expériences 2D ou 3D peu gourmandes.

Maintenant… Nous sommes sur le Core Ultra 7 155H. Soit le SoC Intel qui a vendu l’intelligence artificielle comme sa marque de fabrique avant que Microsoft lui ferme les portes de Copilot+ au nez par manque de puissance. 534 points sur Procyon en nombre entier, c’est petit en 2025 où les concurrents font 3 fois plus. Ceci étant dit : personne n’a besoin de l’IA sur cette catégorie de produits actuellement.

Enfin, la mémoire de stockage correspond bien aux attentes du PCIe Gen 4.0. Pas de concession faite sur ce terrain, qui est souvent le sujet des coupes budgétaires.

Refroidissement et bruit

Le Dell Inspiron 16 2-en-1 a l’avantage de ne pas être particulièrement bruyant à l’usage, même si ses ventilateurs s’activent naturellement lorsque la machine est poussée dans ses derniers retranchements. L’ordinateur ne dépasse pas les 48°C au châssis dans ce cas, ce qui est assez bon pour une configuration comme la sienne.

Autonomie

Le Dell Inspiron 16 2-en-1 est équipé d’une batterie de 90 Wh qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 100W fourni en USB-C. L’ordinateur est compatible avec la norme PowerDelivery.

Sur un usage bureautique, avec la luminosité de l’écran réglée à 50%, nous retrouvons environ 12 heures d’autonomie. C’est tout à fait bon pour un PC de cette génération avec un Core Ultra 7 155H, même si le manque de luminosité de l’écran fera qu’il consommera naturellement plus au quotidien.

C’est donc un score sympathique, sans être particulièrement engageant.

Prix et disponibilité

Le Dell Inspiron 16 2-en-1 est disponible à partir de 946,13 euros sur le marché français. Notre configuration de test vous demandera un investissement de 1075,78 euros.