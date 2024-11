Test du HP Pavilion Plus 14-ew1001nf : un vrai guerrier du milieu de gamme

À l’heure où les prix des PC portables ne cessent d’augmenter quand le pouvoir d’achat ne cesse de descendre, les catégories habituelles de produit selon leurs tarifs sont difficiles à lire. Qu’est-ce qui appartient encore à l’entrée de gamme ? Au milieu de gamme ? Au haut de gamme ? Ou pire encore… Y a-t-il désormais une catégorie premium, toujours plus onéreuse ?

Une chose est sûre : sous la barre des 1000 euros, les derniers ultrabooks deviennent tout de suite bien plus séduisants. HP le sait et compte sur son Pavilion Plus 14-ew1001nf pour agripper le plus grand nombre de consommateurs avec un tarif adapté. Mais qu’en est-il de la qualité du PC portable en lui-même ?

Fiche technique

Modèle HP Pavilion Plus 14-ew1001nf Dimensions 314 mm x 18,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 5 125H Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1440 grammes Profondeur 227 mm Fiche produit

La machine est prêtée par HP pour ce test.

Design

Imaginez un PC portable relativement léger et moderne : vous avez en tête le HP Pavilion Plus 14. Le constructeur n’a en effet pas fait beaucoup d’effort de distinction de la masse, sorti de ce très joli coloris vert gris que nous testons, mais ce n’est pas une critique. Loin de là. Rares sont les constructeurs à vraiment réussir le fait d’offrir le feeling du premium à moins cher, et ce Pavilion Plus 14 réussit dans les grandes lignes ce défi.

Nous avons donc un châssis métallique tout du long pour un format 14 pouces. Alors oui, le métal utilisé n’est pas le plus premium du lot, et on sent que la coque est assez fine et pourrait accueillir difficilement un coin de table, mais le plaisir du beau matériel est bien là en main. Il l’est aussi sur le dos, puisque l’appareil reste sur un poids de 1,44 kilogramme tout à fait convenable pour une épaisseur de 1,89 centimètre qui le rend parfaitement transportable.

Clavier et pavé tactile

Le bât blesse bien plus sur la configuration clavier. Les touches de A à Z sont pourtant plutôt bonnes, l’appui est un peu mou, mais le retour donne le change et nous avons vu bien pire sur cette tranche tarifaire. Non, c’est toutes les autres touches qui ont un problème. Majuscule, Entrée, Ctrl et tout ce groupe de fonctions sont définitivement sur des switchs de moins bonne qualité, qui n’ont aucun retour et font un bruit de plastique très audible à l’usage. Un sacrifice qu’il est compliqué de justifier quand 60% du clavier est assez bon…

Le pavé tactile en lui-même n’est pas mauvais non plus, en prime ! Plastique, mais bien glissant et avec une bonne diagonale et un clic bien défini, il ne pose véritablement aucun problème au quotidien.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port combo jack et un port USB A 5 Gbit/s. À droite, nous avons un second port USB A à 10 Gbit/s, un port HDMI 2.1, un port USB-C 3.2 Gen 2, et un port Thunderbolt 4. Ces deux ports supportent la charge.

Pour un ultrabook, surtout au format 14 pouces, il s’agit ici d’une belle connectique. On soulignera particulièrement la présence d’un port Thunderbolt 4, une certification qui a tristement tendance à sauter lorsque les constructeurs cherchent à réduire les coûts.

Webcam et audio

Le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf intègre un capteur 1440p de 5 mégapixels somme toute assez grand pour cette catégorie. Mais hélas, son rendu est assez mauvais. Il faut dire que l’arrivée de Qualcomm a motivé Intel et AMD à soigner leurs algorithmes photo sur la nouvelle génération, quand cet ordinateur fournit toujours un rendu bruité et délavé relatif aux générations précédentes. Au moins, la reconnaissance faciale est efficace.

Les deux haut-parleurs placés sur le bas de l’appareil ne sont pas particulièrement compétitifs non plus. Très nasillards, ils n’offrent aucun staging du son ni ne développent un volume très convaincant. Le Bluetooth 5.3 et le port jack sont bienvenus pour accueillir des haut-parleurs.

Écran

Le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf intègre une dalle OLED d’une diagonale de 14 pouces qui supporte une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Ce dernier offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que cette dalle couvre en volume 172% de l’espace sRGB pour 122% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 395 cd/m², décente bien que manquant de punch pour un usage extérieur, avec une température de couleurs moyenne de 6338K assez proche de la norme NTSC de 6500K recherchée.

Le delta E00 moyen mesuré est à 1,81, excellent donc, avec tout de même un écart maximal de couleur assez élevé de 7,13 points sur les tons bleus royaux. Ceci étant, il faut l’admettre : nous nous attendions à bien pire. HP fait souvent le choix de sacrifier sa dalle, mais ici, elle est d’excellente qualité pour ce placement tarifaire.

Logiciel

Dropbox, Booking, McAfee… Les suspects habituels de la publicité pré-intégrée aux PC portables sont là, et vous envoient toujours autant de notifications qui font grincer des dents. N’oubliez pas de supprimer tout ça.

Autrement, l’expérience logicielle de HP est toujours assez… bordélique, comparativement à ses principaux concurrents. Le logiciel de gestion MyHP a un intérêt limité pour le peu d’options qu’il propose, quand les trois quarts des autres logiciels préinstallés sont surtout là pour faire la publicité du SAV payant de la marque. Heureusement, un nettoyage n’est pas si complexe et Windows gère de lui-même les mises à jour importantes de l’ordinateur.

Performances

Le Pavilion Plus 14-ew1001nf est équipé du Intel Core Ultra 5 125H, l’ancienne génération de SoC Intel qui intègre 14 cœurs — 4 performances, 8 efficients, 2 ultra efficients — pour une fréquence turbo max de 4,5 GHz. Il est soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5x à 6400 MT/s, et 512 Go de RAM en PCIe 4.0

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, les scores de 726 points en multi core pour 100 points en single core montrent que ce SoC reste tout de même compétitif avec les dernières générations du marché. Pour les tâches bureautiques les plus classiques, vous ne ressentirez pas vraiment de différence entre ce PC et les tous derniers ultrabooks.

Sur la partie graphique, le score de 3015 points sous Steel Nomad Light est toujours aussi engageant en théorie, mais nous savons que sur la pratique, les performances ne suivent pas tout à fait. Cette partie graphique restera utile pour de la création mobile, notamment sur de la photographie, mais n’en demandez pas trop sur le reste.

La partie NPU qui faisait le charme de cette génération à son annonce est toujours le point le plus décevant de cette architecture. À 504 points sous Procyon, c’est trois fois moins que les nouvelles générations et loin de correspondre aux demandes du label Copilot de Microsoft. Ceci étant dit, les fonctionnalités IA vraiment convaincantes continuent de se faire attendre en 2024.

Enfin, le stockage est convaincant. Sans être dans les performances de fin de vie du PCie 4.0, nous sommes dans le cœur de la meule pour ainsi dire : tout est ok !

Refroidissement et bruit

Même dans un usage plus intensif, le Pavilion Plus 14-ew1001nf sait rester relativement silencieux. Pas plus que le bruit d’une légère brise. Et sur une charge synthétique maximale, l’ordinateur n’atteint que 48°C au bas du châssis, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des ultrabooks dans le même exercice. Chapeau HP !

Autonomie

Le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf intègre une batterie de 68 Wh et est fourni avec un bloc d’alimentation de 100W utilisant la norme Power Delivery. L’ordinateur peut donc être rechargé avec n’importe quel bloc utilisant également cette norme.

Sur une utilisation bureautique et avec l’écran réglé à 50%, nous retrouvons une autonomie comprise entre 9 et 10 heures d’usage. C’est tout à fait dans la norme de ce qui est attendu pour ce SoC, et toujours quelque chose de très utilisable en 2024 malgré l’explosion de ces scores sur les dernières générations.

Prix et disponibilité

Le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 999 euros. Il est trouvable en réduction au prix de 799 euros, notamment en période de Black Friday sur l’année 2024.