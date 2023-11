Cdiscount casse le prix du performant Xiaomi Poco X5 pendant le Single Day

Entre ses Redmi Note et ses Poco, Xiaomi propose un large choix de smartphones à un prix contenu mais aux caractéristiques intéressantes. C'est le cas du Xiaomi Poco X5 qui arbore un écran AMOLED ultra-fluide et des performances solides pour moins de 300 € hors promotion. En ce Single Day, son prix chute à seulement 199 euros chez Cdiscount.

Xiaomi parvient désormais à se faire un nom sur le segment du haut de gamme mais ce sont généralement ses smartphones d’entrée et du milieu de gamme tels que les Poco qui sont plus intéressants, surtout lorsque l’on a un budget limité à investir dans un nouveau smartphone. Par exemple, le Xiaomi Poco X5 fait partie de ces smartphones proposant la meilleure qualité sur sa tranche de prix, et pendant le Single Day, il est à -33 % grâce à une réduction et à un code promo.

Le Xiaomi Poco X5 en quelques points

Un grand écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances d’un Qualcomm Snapdragon 695

Une batterie de 5 000 mAh avec une recharge de 33 W

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco X5 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez Cdiscount grâce au code promo 11ONZE.

Un écran surprenant pour un smartphone à 200 €

Pour moins de 300 euros, et même pour 199 € en ce moment, on peut mettre la main sur un smartphone avec une fiche technique aussi équilibrée que solide. Le Xiaomi Poco X5 surprend déjà par son écran de 6,67 pouces, une dalle AMOLED en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement pointant à 120 Hz. On a ainsi une qualité d’affichage de haute volée, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos et des séries en streaming ou jouer à des jeux.

Le dos abrite un module photo carré similaire aux autres modèles de la gamme, il se compose d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Hormis le mode macro, le Xiaomi Poco X5 est polyvalent en photographie et les clichés sont réussis surtout lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies. En ce qui concerne le mode vidéo, ce smartphone est capable de filmer jusqu’en 1080p 60 i/s.

Une fiche technique solide

Sur la partie performances, le Xiaomi Poco X5 tourne avec un Qualcomm Snapdragon 695 couplé avec 6 Go de RAM LPDDR4X, ce processeur lui permet entre autres d’être efficace en multitâche sans ralentissements à signaler et d’être compatible avec la 5G. De plus, il est possible de faire tourner les gros jeux du Play Store tels que Fortnite et Genshin Impact mais le niveau des graphismes doit être revu à la baisse pour profiter d’un gameplay fluide et sans saccades.

Le Xiaomi Poco X5 embarque enfin une batterie de 5 000 mAh capable de tenir d’une journée et demie à deux jours selon l’intensité d’utilisation. De plus, la batterie est compatible avec une recharge de 33 W, c’est moins que la plupart des smartphones Xiaomi qui tournent généralement autour des 67 W mais c’est suffisant pour lui permettre de récupérer la moitié de son autonomie en 30 minutes à peine. Enfin, le Poco X5 embarque le NFC et une prise jack 3.5 mm pour celles et ceux qui n’ont pas d’écouteurs sans fil.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

