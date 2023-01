M2 Pro, M2 Max : Apple officialise ses nouvelles puces ultra performantes

Comme on pouvait s'y attendre, Apple dévoile ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max pour ses Mac et MacBook les plus performants. À l'instar de la puce M2, l'évolution se fait en douceur.

Aucune surprise à voir Apple dévoiler ses puces M2 Pro et M2 Max. Après avoir lancé la puce Apple M2 en 2022, on s’attendait naturellement à voir la marque passer l’ensemble de sa gamme vers la nouvelle génération. En attendant la puce Apple M2 Ultra, les deux nouvelles puces deviennent donc les composants les plus modernes de la pomme.

Plus de cœurs, plus de puissance

Comme pour le changement de la puce M1 à M2, les nouveautés se trouvent dans le détail et il ne devrait pas y avoir un gap trop important entre les générations de machines.

Ainsi la puce Apple M2 Pro compte désormais jusqu’à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, contre 10 et 16 respectivement pour la puce M1 Pro. Pour le reste on garde une mémoire unifiée pouvant monter à 32 Go. Notez que pour le processeur, les 2 cœurs supplémentaires sont à basse performance, mais économe en énergie.

Avec ce supplément en coeurs, Apple promet une amélioration des performances de l’ordre de 40% sur Photoshop pour du traitement d’image, ou de 25% pour de la compilation de code sur Xcode, mais Apple donne très peu de précision sur ses propres tests. Autrement dit, il faudra attendre que la presse mette la main sur les machines équipées de ces puces pour constater les améliorations.

Apple M2 Max : un gros GPU

La différence entre le M2 Pro et le M2 Max se fait toujours sur la partie graphique, le CPU reste bloquer à 12 coeurs. La partie graphique passe, elle, à un maximum de 38 coeurs et peut être associée à 96 Go de mémoire unifiée. Les performances graphiques de la puce M2 Max doivent dépasser de 30% celles du M1 Max d’après Apple.

Pour les fans de chiffres, la puce d’Apple atteint désormais 67 milliards de transistors, 10 de plus que la puce M1 Max, et utilise le procédé de gravure en 5 nm de TSMC.

Le SoC propose aussi des améliorations pour ses autres composants : une nouvelle génération de Secure Enclave, un nouveau Neural Engine, et un processeur de traitement d’image plus performant.

Malheureusement côté média, Apple semble une nouvelle fois faire l’impasse sur l’encodage AV1 alors que le format s’impose dans le reste de la tech comme le nouveau standard vidéo. Si vous souhaitez travailler de l’AV1, il faudra donc miser sur une solution dédiée ou regarder du côté du PC.

