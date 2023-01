Apple dévoile de nouveaux MacBook Pro avec puces M2 pro et M2 Max

Sur le papier, les nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces offrent, d'après Apple, des performances six fois plus importantes que les derniers MacBook Pro sous Intel et peuvent supporter jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée.

Ils n’auront donc pas le droit à une conférence. Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces viennent d’être annoncés ce mardi 17 janvier 2023. Ceux-ci sont équipés des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, présentées le même jour.

D’extérieur, rien ne bouge, le design à encoche reste résolument le même. C’est sous le capot de ces PC que l’essentiel se déroule. L’autonomie, disons-le, légendaire des MacBook n’a sans doute plus à rien à prouver et Apple promet désormais 22 heures « la plus longue autonomie jamais vue sur un Mac », écrit la firme.

« Des scènes si larges que des PC fixes ne peuvent même pas les gérer »

Sur la configuration la plus musclée, avec M2 Max, vous pourrez aller chercher jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée. Apple promet que grâce à celle-ci, les « créateurs pourront travailler sur des scènes si larges que des PC fixes ne peuvent même pas les gérer ». On le sent tout au long du communiqué de presse, avec ces machines, Apple cible clairement les utilisateurs des MacBook à architecture Intel en promettant plus de performances, de connectivité et d’autonomie. La marque de Cupertino promet des performances égales branchées ou sur batterie.

Comme à chaque fois, de nombreuses configurations sont proposées. Le MacBook Pro M2 Pro est déclinable en 10 à 12 cœurs CPU, avec six à huit cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité. Le gain de performance promis est de 20 % par rapport au M1 Pro. La vitesse de bande passante de la mémoire unifiée (jusqu’à 32 Go en M2 Pro) est supposée deux fois plus rapide que celle du M2 avec jusqu’à 200 Go/s. Les 19 cœurs GPU sont censés offrir un gain de 30 % et le moteur neuronal 40 %.

Le MacBook Pro M2 Max pour sa part intègre un GPU plus capable encore, avec jusqu’à 38 cœurs pour un gain de 30 % en performances par rapport au M1 Max. La mémoire unifiée (jusqu’à 96 Go) est deux fois plus rapide que celle du M2 Pro et monte à 400 Go/s de bande passante. Autre avantage du modèle Max, son CPU démarre à 12 cœurs et son moteur dédié au traitement vidéo possède deux fois plus d’accélération ProRes.

L’écran fourni avec ces MacBook se doit bien sûr d’être au niveau. Il s’agit d’une dalle Liquid Retina XDR. La connectivité reçoit un petit coup de jeune aussi avec l’arrivée du WiFi 6E. Pour la connectique, le port HDMI est toujours de la partie avec support d’écran externe 8K pour la première fois (en 60 Hz) ou 4K (en 240 Hz). Les télétravailleurs peuvent compter sur une webcam 1080 p ainsi que six haut-parleurs et divers micros. À cela s’ajoutent trois ports Thunderbolt 4, un slot SDXC et la charge MagSafe 3.

Disponibilités et prix

Les MacBook Pro seront disponibles à partir du 24 janvier et sont d’ores et déjà précommandables. Sur le MacBook Pro 14 pouces M2 Pro, on note une hausse du ticket d’entrée de 150 euros. Il est proposé à 2399 euros avec un stockage de 512 Go, et 16 Go de mémoire unifiée, 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Il monte à 2999 euros avec 12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU et 1 To de stockage. Pour passer sur un M2 Max avec 12 cœurs CPU, 30 cœurs GPU et 32 Go de mémoire, comptez 3699 euros.

Le MacBook Pro 16 pouces démarre à 2999 euros en 12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. On passe à 3229 euros pour 1 To de stockage. Le modèle M2 Max démarre à 4149 euros pour 12 cœurs CPU, 38 cœurs GPU, 32 Go de mémoire et 1 To de stockage.

