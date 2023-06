C’est à la Fnac que le MacBook Pro 13″ avec puce M2 est au meilleur prix

En ce moment, la Fnac propose de belles offres sur les produits Apple. Si le MacBook Pro 13 pouces M2 vous fait de l’œil, aujourd’hui, il est possible de l’acquérir pour 1 329 euros au lieu de 1 599 euros au départ.

Dévoilée lors de la conférence de novembre 2022, la firme de Cupertino a misé sur la puissance et l’autonomie en déclinant la nouvelle version de son MacBook Pro avec sa puce M2. L’ordinateur portable compact dédié aux professionnels d’Apple impressionne par son efficacité et se négocie avec 270 euros de moins qu’à l’accoutumée.

Quels sont les points forts du MacBook Pro 13 2022 ?

Des finitions irréprochables

D’excellentes performances avec la puce M2

Une autonomie généreuse

Avec un prix de départ à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 est en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac. Et si vous ramenez votre ancien ordinateur (même hors service, mais non cassé), vous pouvez obtenir 120 euros de bonus en plus de son prix de reprise. Le PC portable vous revient donc à 1 329 euros (moins le prix du rachat de votre ordinateur).

Un design inchangé, mais impeccable

Le MacBook Pro 13 pouces de 2022 semble tout à fait semblable à ses prédécesseurs. Contrairement au modèle modèle Air de 2022, Apple garde le design de son laptop professionnel, qui a déjà fait ses preuves.

On trouve le châssis en aluminium habituel de la marque, un écran Retina True Tone de 13 pouces, capable d’afficher une très large gamme de couleurs, ainsi que la présence de la Touch Bar, le MagicKeyboard et le TouchPad. L’ensemble est d’excellente qualité, comme la marque à la Pomme sait si bien le faire. À noter qu’il ne passe pas au connecteur MagSafe comme ses congénères.

Une machine à l’aise en tous points

Il embarque tout de même une nouveauté, et non des moindres : la puce Apple M2. Couplé ici à 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, cet appareil répond à la quasi-totalité des utilisateurs les plus exigeants. Cette puce promet des performances 39 % plus élevées que sur le précédent MacBook Pro 13″ en jeu et pour de la retouche d’images. L’encodage de vidéos au format ProRes serait trois fois plus rapide d’après Apple. De quoi entamer vos projets les plus ambitieux sans ralentissement.

Autre avantage : alors que certains anciens MacBook proposaient une autonomie clairement perfectible, ce MacBook Pro a de quoi surprendre. Et pour cause : il fait mieux que le MacBook Air 2022, avec environ 20 heures en lecture vidéo, et 17 heures en navigation web, grâce à une batterie de 58,2 Wh (contre 52,6 Wh pour le nouveau MacBook Air) — de quoi tenir une bonne journée loin d’une prise. Enfin, du côté de la connectique, le MacBook Pro 13 M2 se limite une nouvelle fois à 2 ports USB-C Thunderbolt 3 / USB4 et une prise casque Jack 3,5 mm.

