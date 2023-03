Et si votre prochain PC était un Mac ? On débunke 3 idées reçues sur les ordinateurs Apple

Les Mac d'Apple souffrent encore de certaines idées reçues, mais qu'en est-il réellement en 2023 ?

C’est en 2020 qu’Apple a commercialisé son premier MacBook Air équipé d’un processeur maison : l’Apple M1. Deux ans plus tard, Apple annonçait son successeur, le MacBook Air M2.

En produisant ses propres processeurs, la marque à la pomme est entrée dans une nouvelle ère pour ses ordinateurs. Reste que certaines idées reçues concernant les MacBook Air d’Apple subsistent, notamment au sujet du positionnement tarifaire ou de la difficulté d’accès.

Aujourd’hui, on revient sur trois d’entre elles, afin de vous prouver qu’opter pour un Mac est une bonne idée.

« Il y a moins d’applications sur Mac que sur PC »

Cette affirmation est aujourd’hui facile à réfuter. Il suffit d’aller faire un tour sur le Mac App Store pour s’apercevoir qu’il héberge strictement (ou presque) les mêmes applications que celles disponibles sur un PC équipé de Windows.

Les grandes suites logicielles telles que celle d’Adobe sont bien évidemment de la partie, comme les applications les plus célèbres et utiles du moment (Slack, Discord, VLC, Spotify, 7-zip, etc.).

Mieux, ces applications ont toutes été développées spécialement pour l’OS d’Apple. De l’installation à l’utilisation, tout se fait simplement, sans avoir besoin de bidouiller quoi que ce soit. Le Mac App Store se charge même de vous informer lorsque des mises à jour sont disponibles. Finalement, l’expérience est semblable à celle proposée par Windows, la petite touche Apple en plus.

Et les applications spécifiques à Windows alors ? De manière assez surprenante, l’écosystème Mac accueille aussi nativement les applications de la concurrence. Que vous souhaitiez utiliser la suite bureautique Microsoft 365 (Word, Excel, etc.), Zoom, ou encore Outlook, c’est possible. Cette dernière est d’ailleurs disponible gratuitement, et pour tous, sur le Mac App Store. Une aubaine tant cet outil s’avère complet et puissant, et un point supplémentaire en faveur des Mac.

« Les ordinateurs Apple coûtent beaucoup trop cher »

L’un des atouts majeurs des produits Apple réside incontestablement dans leur excellent rapport qualité-prix. À performance égale, un MacBook M1 ou M2 n’est pas beaucoup plus cher (voir parfois moins cher) qu’un PC, tout en bénéficiant de quelques autres sacrés avantages.

Au niveau de la consommation électrique par exemple : avec un chargeur 30 W et une autonomie qui augmente à chaque génération, les Mac sont généralement moins énergivores que leurs homologues PC.

Autre avantage des Mac : leur longévité. Les produits Apple bénéficient d’un cycle de vie particulièrement long et peuvent habituellement être utilisés sans anicroches pendant de nombreuses années.

Outre le soin apporté par Apple dans la conception matérielle de ses machines, le constructeur peut aussi se targuer d’un suivi logiciel impeccable. Les Mac profitent de mises à jour régulières sur de longues périodes (entre 6 et 10 ans) et chaque nouvelle version de macOS est fournie gratuitement.

Enfin, les ordinateurs Apple perdent peu de valeur au fil du temps. Le marché de l’occasion est particulièrement actif, et il est possible de revendre un Mac à très bon prix deux ou trois ans suivant son achat. Ce qui est loin d’être le cas du côté PC. De quoi renouveler régulièrement votre machine si vous en avez le besoin.

« Passer du PC au Mac, c’est compliqué quand même »

D’un point de vue purement technique, difficile de donner du crédit à cette affirmation. Sur chaque Mac, vous pouvez découvrir un assistant de migration qui vous permet, très simplement, de transférer toutes les données dont vous pouvez avoir besoin de votre PC vers votre Mac. Il vous suffit d’installer les deux machines sur un même réseau, ou de les connecter via Ethernet pour commencer à migrer vos contacts, comptes de messageries, calendriers et autres documents.

Une dizaine de minutes en compagnie de macOS suffisent pour s’apercevoir du soin apporté sur l’ergonomie et l’interface. Mieux, la parfaite harmonie entre la partie matérielle et logicielle fait que les conflits entre les deux sont extrêmement rares. Vous n’avez donc pas, ou presque pas, à mettre les mains dans le cambouis pour résoudre des problèmes de drivers et autres troubles du même acabit.

Enfin, la très grande force d’Apple réside dans la cohérence de son écosystème. Si vous êtes déjà utilisateur d’iPhone (ou dans une moindre mesure d’iPad), vous n’avez que des avantages à migrer vers un Mac. La synchronisation entre les deux appareils est irréprochable et de nombreuses applications (Notes, Photos, Messages) peuvent être utilisées en simultanée. De quoi créer un environnement de travail complet, simple, et très efficace au quotidien.